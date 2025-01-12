Четыре филиппинских банка намерены произвести переворот в сфере цифровых платежей

Криптовалюта укрепляет позиции в Юго-Восточной Азии

В одной из стран Юго-Восточной Азии криптовалюта уверенно завоёвывает популярность благодаря тому, что несколько местных банков объединяют усилия для запуска нового стейблкоина, который позволит гражданам инвестировать в цифровые активы.

Подготовка к запуску стейблкоина

Четыре филиппинских банка готовятся представить новый стейблкоин, предназначенный для многостороннего использования, чтобы дать возможность филиппинцам стать частью криптовалютного мира и преобразовать международные финансовые операции страны. Реклама

Новый Стейблкоин

Планируется, что новая криптовалюта, обеспеченная филиппинским песо, позволит осуществлять мгновенные трансграничные переводы уже в этом году.

Аналитики блокчейн сообщили, что входящие в проект банки, такими как Bank, Rizal Commercial Banking, Cantilan Bank и Rural Bank of Guinobatan, объединились для создания инновационного финансового инструмента в развивающейся азиатской стране.

Ожидается, что запуск PHPX, стейблкоина, обеспеченного филиппинским песо, повысит эффективность трансграничных платежей и финансовую доступность на Филиппинах.

Легкость трансграничных переводов

Цель партнерства между банками состоит в укреплении трансграничных платежей и возможности обмена стейблкоинами в разных валютах для филиппинцев.

Ведущую роль в этой инициативе играет UnionBank of the Philippines, через его финтех-подразделение UBX, которое изучает использование блокчейн-технологий в финансовой индустрии страны.

PHPX для работающих за границей филиппинцев

Филиппинские банки полагают, что работники за границей смогут значительно проще отправлять денежные переводы своим семьям в Филиппины, используя PHPX, так как он обеспечивает реальные переводы в режиме реального времени.

Как отметил глава UBX, многие филиппинские рабочие за границей отправляют деньги на оплату счетов, включая образование детей, что позволит им платёж осуществлять сразу из своего места пребывания, без задержек.

Таким образом, банки-участники должны будут интегрировать стейблкоины на своих платформах, что позволит филиппинцам получать средства на банковские счета, в электронные кошельки или через наличный расчёт.

Источник: Bitcoinist