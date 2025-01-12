Чего ожидать на обследовании на рак кожи

Ваш кожный покров — это самый большой орган вашего тела, но он не всегда получает должное внимание, особенно в контексте проверки на рак кожи.

Ситуацию следует изменить, убеждена доктор Сьюзан Масик, доцент кафедры дерматологии Медицинского центра Университета штата Огайо. Она утверждает, что проверка на рак кожи — это одно из самых простых обследований, которое можно пройти. «Нет причин для страха или беспокойства. Не требуется подготовка, сдача анализов крови или проведение исследований, и не будет никаких ограничений после процедуры», — говорит она. Проведение проверки на рак кожи не только простое и безболезненное, но и даёт уверенность в состоянии вашего кожного здоровья. Реклама

Кому следует проходить проверку на рак кожи?

Нужно ли всем проходить ежегодное обследование у дерматолога? Можно ли провести его самостоятельно дома?

В 2023 году Рабочая группа по профилактическим услугам США рекомендовала, что подростки и взрослые с низким риском и без симптомов не обязаны проходить регулярные ежегодные обследования на рак кожи. Вместо этого Американская академия дерматологии советует регулярно проводить самообследования и обращаться к дерматологу при возникновении изменений.

Однако, по словам доктора Шошаны Мармон, доцента кафедры дерматологии Медицинского колледжа Нью-Йорка, тем, кто находится в группе повышенного риска — например, с личной или семейной историей рака кожи, множественными родинками или атипичными невусами, или с историей значительного воздействия солнца — ежегодные профессиональные обследования необходимы. Для детей проверки обычно не требуются, если в семье нет истории меланомы или видимых изменений в родинках; однако родители должны регулярно наблюдать за кожей детей, особенно если у них светлая кожа, веснушки или они легко обгорают.

Если у вас есть вышеупомянутые характеристики, вы подвержены более высокому риску развития рака кожи, и вам следует проходить ежегодные осмотры у дерматолога, отмечает Масик:

Личная или семейная история рака кожи

рака кожи Большое количество родинок или атипичных родинок

или атипичных родинок История хронического воздействия солнца , сильного облучения, ожогов (особенно в детском возрасте), использование соляриев

, сильного облучения, ожогов (особенно в детском возрасте), использование соляриев Изменяющиеся кожные новообразования (по цвету, размеру, форме или текстуре) или симптоматические кожные новообразования (болезненные, зудящие и т. д.)

(по цвету, размеру, форме или текстуре) или симптоматические кожные новообразования (болезненные, зудящие и т. д.) Светлая кожа, яркие глаза или волосы, склонная к веснушкам или быстрым ожогам на солнце

Многие люди подходят под эти категории, и слишком многие из них избегают проверок. Если у вас есть факторы риска и значительное повреждение от солнца, ваш дерматолог может порекомендовать более частые проверки, чем раз в год; обычно пациенты с историей немеланомного рака кожи проходят обследование каждые шесть месяцев, а пациенты с меланомой — каждые три месяца в течение двух лет, а затем каждые шесть месяцев, поясняет доктор Раман Мадан, руководитель отдела дерматологии больницы Глен-Коув в системе здравоохранения Northwell Health.

Прежде всего, не откладывайте оценку подозрительных изменений, полагая, что «слишком молоды» для развития рака кожи. «Ранняя диагностика может сыграть решающую роль, превратив потенциально серьёзное заболевание в легко управляемое», — утверждает Мармон.

Самостоятельные проверки кожи также важны для всех. «Как в случае с самообследованием груди или яичек, все мы должны проводить самостоятельные проверки кожи ежемесячно», — говорит Масик.

Чего ожидать от проверки на рак кожи?

Вы пришли на проверку кожи. Что дальше?

Сначала вас проводят в отдельный кабинет, где вам зададут вопросы о вашем общем состоянии здоровья и состоянии вашей кожи (история рака кожи у вас и вашей семьи, ваше воздействие солнца и солнечные ожоги, а также любые новые беспокоящие области).

«Цель обследования — проверить кожу с головы до ног, поскольку рак кожи может возникать не только на участках, подвергающихся воздействию солнца», — объясняет Масик. «Вы переодеваетесь в халат, потому что важно осмотреть все участки кожи во время обследования.» Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно на протяжении всего обследования, поэтому по желанию можно попросить присутствие ассистента в кабинете.

Ваш дерматолог тщательно осмотрит вашу кожу, включая привычные участки на лице, теле и конечностях, но также и менее очевидные участки, такие как кожа головы, за ушами, руки и ноги, ногти на руках и ногах, а также промежутки между пальцами. Вы можете находиться в стоячем положении или лежать на осмотровом столе, отмечает Масик. Само обследование безболезненно.

Для лучшей визуализации дерматолог может использовать увеличительный инструмент, такой как дерматоскоп. Если будет обнаружено подозрительное новообразование, для которого рекомендуется биопсия, дерматолог применит местный обезболивающий анестетик, чтобы процедура биопсии кожи также была безболезненной.

Что происходит после обследования?

После проверки на рак кожи дерматолог обычно сразу же предоставляет обратную связь. Если обнаружено подозрительное место, могут предложить провести биопсию, которую часто выполняют в тот же день или запланировать на другой. Иногда может потребоваться краткосрочное наблюдение с повторным визитом через три месяца, чтобы проверить изменения в конкретном новообразовании.

Результаты биопсии становятся известны в течение одной-двух недель, и офис вашего врача должен сообщить их вам как можно скорее. «Если есть серьёзные опасения, я обычно прошу ускорить получение результатов биопсии», говорит Мадан.

Как выполнять самостоятельную проверку кожи дома?

Вот как взрослым следует проводить ежемесячное самообследование, говорит Масик:

Найдите хорошо освещённое помещение с большим настенным зеркалом и меньшим ручным зеркалом. Тщательно осмотрите кожу спереди (включая лицо, рот, губы, шею, грудь, живот, руки, кисти, ноги и стопы). Проверьте тыльные стороны рук и область подмышек, подняв и поворачивая руки с помощью зеркала. Проверьте заднюю часть шеи, спину, ягодицы и ноги, повернувшись и используя ручное зеркало. Возможно, вам придётся сесть для осмотра паховой области и стоп. Для отслеживания изменений родинок со временем рекомендуется делать фотографии всего тела.

Как предотвратить рак кожи?

Дерматологи подчёркивают важность профилактики для здоровья кожи. «Не существует такого понятия, как здоровый загар», утверждает Масик.

«Ультрафиолетовое излучение (будь то под действием естественного солнечного света или в соляриях) увеличивает риск рака кожи, и защита кожи от УФ-излучения, включая регулярное использование солнцезащитного средства, снизит риск рака кожи и фотоповреждений кожи, вызывающих старение и морщины.»

Вот несколько других рекомендаций, которые Масик советует для снижения воздействия УФ-излучения:

Избегайте воздействия солнца, особенно в промежутке с 10 утра до 3 часов дня.

Ежедневно используйте солнцезащитный крем, и если вы долго находитесь на солнце, применяйте его каждые два-три часа.

Для повседневного использования выбирайте SPF 25+, а для более интенсивного пребывания на солнце — SPF 50+.

Ищите минеральные компоненты, такие как диоксид титана и оксид цинка, которые безопасны для использования, эффективно блокируют солнце и более экологичны.

Когда возможно, прячьтесь в тени.

Носите одежду с защитой от солнца UPF и солнцезащитные очки.

Поддерживайте здоровый образ жизни без курения. Рациональное питание, регулярные физические упражнения и достаточное увлажнение помогут сохранить вашу кожу здоровой.

Источник: Time