Цены на жилье в ЕС достигли рекордного роста за последние два года

Рекордный рост цен на жилье в Евросоюзе
Стоимость жилья в Евросоюзе к концу третьего квартала прошлого года увеличилась на 3,8%, что стало самым высоким показателем с аналогичного периода 2022 года, сообщает Евростат.
Лидеры по росту цен
Больше всего цены на жилую недвижимость выросли в Болгарии, где рост достиг 16,5%, что более чем в четыре раза превышает средний показатель по Союзу. На втором месте оказалась Польша с увеличением цен на 14,4%, а третье место заняла Венгрия с показателем 13,4%.
Другие страны с существенным ростом
Заметное повышение стоимости жилья, выше 10%, было также зафиксировано в Хорватии (12,3%), Исландии (11,2%) и Нидерландах (10,3%).
Страны с минимальными изменениями
В Австрии и Швеции стоимость жилья почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись всего на 0,7% и 0,3% соответственно.
Уменьшение цен
Некоторые страны Евросоюза наоборот отметились снижением стоимости жилья. В Германии цены упали на 0,7%, в Люксембурге — на 1,7%, в Финляндии — на 2,8%, а во Франции наибольшее снижение составило 3,5%. Стоит отметить, что в предыдущем квартале к этому списку стран относились также Швеция и Австрия.
Таким образом, наблюдается разнообразная динамика изменения стоимости жилья в разных странах Евросоюза, где одни государства показывают значительный рост цен, а другие, наоборот, демонстрируют снижение, что может повлиять на доступность жилья для населения.
Источник: RIA