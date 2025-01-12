Хуситы нанесли удар по американскому авианосцу «Гарри Трумэн»

Йеменские хуситы объявили о новой военной операции против авианосца Вооружённых сил США USS Harry Truman.

Также была проведена атака по ряду судов, которые сопровождают авианосец. Реклама

«Наши силы за последние 24 часа применили крылатые ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря», — сказано в заявлении движения «Ансар Алла».

Хуситы отметили, что в результате атаки авианосец сменил своё местоположение.

«Операция прошла успешно, и авианосец был вынужден покинуть зону проведения операции, передислоцировавшись на самый север Красного моря», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа, добавив, что это уже пятое нападение на авианосец с момента его пребывания в Красном море.

Ранее сообщалось, что ВВС Соединённых Штатов и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах».

Источник: Aif