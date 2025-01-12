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Хуситы нанесли удар по американскому авианосцу «Гарри Трумэн»

12.01.2025
Хуситы нанесли удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" Хуситы нанесли удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн"

Йеменские хуситы объявили о новой военной операции против авианосца Вооружённых сил США USS Harry Truman.

Также была проведена атака по ряду судов, которые сопровождают авианосец.

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«Наши силы за последние 24 часа применили крылатые ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря», — сказано в заявлении движения «Ансар Алла».

Хуситы отметили, что в результате атаки авианосец сменил своё местоположение.

«Операция прошла успешно, и авианосец был вынужден покинуть зону проведения операции, передислоцировавшись на самый север Красного моря», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа, добавив, что это уже пятое нападение на авианосец с момента его пребывания в Красном море.

Ранее сообщалось, что ВВС Соединённых Штатов и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах».

Источник: Aif

ПульсХаб
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