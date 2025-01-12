Функция дистанционной парковки Tesla под проверкой после более чем десятка аварий

Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) начало расследование функции дистанционной парковки Tesla «Actual Smart Summon» после того, как было зафиксировано несколько инцидентов с участием данной технологии.

По информации NHTSA, поступили сообщения о 16 авариях, связанных с функцией «умной» парковки Tesla в моделях S и X 2016–2025 годов, а также в моделях 3 2017–2025 годов и моделях Y 2020–2025 годов. Управление по расследованию дефектов (ODI) проводит проверку приблизительно 2,6 миллиона автомобилей, оснащенных этой функцией. Реклама

Tesla заново представила свою функцию дистанционной парковки Smart Summon под названием Actually Smart Summon (или ASS) прошлой осенью. Это было сделано после обновления, связанного с решением компании отказаться от использования радара и ультразвуковых датчиков, вместо этого полагаясь только на камеры. Владельцы Tesla управляют автомобилем, нажимая кнопку в приложении на смартфоне. Затем автомобиль использует камеры для перемещения по парковке без водителя за рулем. Отпустив кнопку в приложении, можно остановить движение автомобиля.

Однако NHTSA обеспокоено неблагоприятными инцидентами. Несмотря на отсутствие сообщений о пострадавших, агентство исследует «множество обвинений в авариях», связанных как с функцией Smart Summon, так и с Actually Smart Summon, когда у пользователя было недостаточно времени для предотвращения аварии, либо из-за ограниченной видимости, либо из-за задержки с отпусканием кнопки в приложении, что останавливает автомобиль.

Кроме того, в рамках действующей общей директивы NHTSA не было зарегистрировано аварий, связанных с функцией ASS, требующей от компаний сообщать о происшествиях с участием автоматизированных или автономных функций.

Тем не менее, правила о регистрации аварий и все расследования NHTSA в отношении Tesla находятся под угрозой. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом будущее таких расследований становится неопределенным. Главный донор и советник Трампа — Илон Маск, который может получить выгоду, если новая администрация решит игнорировать или закрыть все расследования в отношении его компаний.

Источник: TheVerge