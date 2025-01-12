Убрать лишние килограммы за месяц: лёгкий метод поможет сократить дневную калорийность рациона на 500 калорий.

Замена обработанных продуктов Обработанные продукты часто содержат больше калорий, чем натуральные альтернативы. Например, вместо употребления сладких батончиков или чипсов, можно перейти на фрукты, орехи или йогурт. Реклама

Польза натуральных продуктов

Натуральные продукты не только менее калорийны, но и более полезны для здоровья. Они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, которые отсутствуют в обработанных аналогах.