Тройные складные устройства – не эксперимент, а необходимое будущее для гаджетов

Впечатления от Huawei Mate XT

Когда я впервые услышал о Huawei Mate XT в сентябре 2024 года, у меня не сразу сложилось ясное мнение об этом устройстве. Я уже давно считал, что большие складывающиеся экраны являются ключом к настоящим революционным складным устройствам, что усилилось после моего увлечения OnePlus Open. Однако осознание того, что такой телефон действительно существует, потребовало немного времени.

При вспоминании первых моделей складных телефонов, например, Samsung Galaxy Fold из 2019 года, которые оказались достаточно хрупкими и ненадежными, разгорелись сомнения, смешанные с интересом. Не добавляло уверенности и то, что Huawei Mate XT был выпущен исключительно для Китая, оставляя мало шансов на личное знакомство с ним. Реклама

Технологии и перспективы

К счастью, за последние пять лет технологии складных экранов значительно продвинулись. В результате Huawei Mate XT стал техническим чудом, а не прототипом. По словам редактора TechRadar по телефонам, телефон оказался «восхитительным устройством». Несмотря на то, что я видел его только в интернете, я согласен с этой оценкой.

Как только пыль вокруг релиза Huawei Mate XT осела, появились слухи о его наследнике, возможное название которого — Huawei Mate XTs. Это подтверждает, что Huawei продолжает работать над трискладной конструкцией, что позволяет им делать давление на таких производителей, как Samsung и Google.

Складные телефоны и их функции

На сегодняшний день рынок складных телефонов сосредоточен на двух форм-факторах: флип-телефоны и телефоны в стиле книжек. Флип-телефоны, возвращение к популярным моделям в стиле Y2K, выделяются своим стилем. Телефоны в стиле книжек, такие как Samsung Galaxy Z Fold или Google Pixel, ориентированы на производительность.

Хотя я сам являюсь поклонником складных телефонов, использование мощного и стильного OnePlus Open заставило меня осознать, что складные телефоны редко предлагают что-то, чего не может предложить обычный смартфон. Большой внутренний экран удобен для просмотра фильмов и игр, но он не подходит для серьезной работы.

Возможно будущее трискладных устройств

Появление трискладных устройств может вдохнуть новую жизнь в рынок складных телефонов. По последним данным, не только Huawei заинтересован в этой концепции. На выставке CES 2025 компания Samsung продемонстрировала две новые трискладные модели. Хотя пока это просто концепты, появление таких устройств вселяет надежду на развитие этого направления.

Если слухи подтвердятся, и Samsung выпустит трискладное устройство, это станет значительным шагом для индустрии. Хотя такие устройства не смогут конкурировать с ноутбуками по экрану и производительности, у них есть потенциал для повышения продуктивности.

Вопрос, смогут ли идеи, представленные на CES, воплотиться в полезные гаджеты, решать компании Samsung, но с этими новыми слухами и демонстрациями есть надежда на появление большего количества трискладных устройств в будущем.

Источник: TechRadar