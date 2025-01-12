Топ-15 лучших развлечений в Бразилии.

Если вы предпочитаете природу или живописные города, звуки дождевого леса или ритмы самбы, Бразилия предложит вам массу удивительных впечатлений. Непревзойденная как естественный рай, эта обширная страна может похвастаться крупнейшим в мире дождевым лесом, крупнейшими заболоченными территориями и наибольшим количеством известных видов растений, пресноводных рыб и млекопитающих.

Бразилия также является домом для множества коренных и иммигрантских культур, у каждой из которых есть свои особые языки, кухня и музыка. Окунитесь в афро-бразильское наследие, отведав акараже в Сальвадоре, танцуйте самбу в Рио-де-Жанейро или двигайтесь в ритме фрево в Олинде во время Карнавала. Амазонка, в свою очередь, становится местом проведения крупнейших праздников Бразилии. Если после всего этого вам потребуется отдых, на тропических островах Бразилии есть все условия для релаксации. Реклама

1. Восхититесь видом в Рио-де-Жанейро

Пляжи, архитектура, музеи, водопады, ночная жизнь… Лишь малая часть причин посетить Рио-де-Жанейро. Но главное, что стоит сделать в этом городе — подняться высоко, чтобы восхититься захватывающими видами. Величественный ландшафт Рио открыт во всей своей красе с покрытых лесом гор, которые спускаются к океану, в окружении городских кварталов.

Популярные туристические места, такие как статуя Христа-Искупителя и гора Сахарная голова предлагают потрясающие панорамы. Чтобы избежать толп туристов, можно потратиться на вертолетную экскурсию – оно того стоит.

2. Отдых на тропических островах

Вдоль береговой линии Бразилии расположены тысячи пляжей, но самым удачным выбором будет отправиться на тропический остров. Ilha Grande на Коста Верде предлагает теплое море и белоснежные пляжи, окруженные лесами Атлантического побережья. Ilhabela сочетает в себе хорошие рестораны и сети гостевых домов, скрытые в зарослях джунглей.

Меньший по размеру Ilha do Mel кажется более удаленным, с несколькими местами для проживания, маяком, фортом и пещерами для исследования. Берег Байя – это гарантированный вариант для искателей солнца, а Бойпеба славится более чем 20 километрами пляжей, окруженных пальмами и атмосферой уединения.

3. Наблюдение за китами в Praia do Rosa

Раньше тихий рыбацкий поселок, Praia do Rosa теперь стал популярным местом для серферов. В зимние месяцы (июнь – ноябрь), сюда прибывают посетители, обладающие особыми навыками: южные киты с детенышами.

Китов здесь начали охотиться еще в 1700-х годах, к 1970-м они считались почти исчезнувшими. Несмотря на восстановление популяции, их статус по-прежнему угрожаемый. Киты мигрируют сюда из Патагонии для размножения, и на побережье создан заповедник для их защиты.

4. Погрузитесь в энергетику футбольного матча

Невозможно не заметить, когда в Бразилии проходит большой футбольный матч, так как каждый экран в каждом баре транслирует его, а крики в ответ на голы доносятся из всех уголков. Присоединитесь и вы к этому событию, забронировав билеты на игру, где страстные болельщики могут стать не меньшим зрелищем, чем сам матч.

Стадион Маракана в Рио-де-Жанейро — легендарное место. В Сан-Паулу современные стадионы клубов SE Palmeiras и Corinthians также славятся своей энергичной атмосферой.

5. Наблюдение за птицами в Атлантическом лесу

Поклонники орнитологии оценят путешествие к невероятным местам в лесах Мата Атлантика. Это место — уникальный источник для орнитологов, здесь обитает почти 900 видов птиц, четверть из которых уникальны.

Исследуйте природные зоны в национальных и региональных парках или в частных заповедниках. Itatiaia, основанный в 1937 году, является настоящим райским уголком для любителей наблюдения за птицами.

6. Прокатитесь на скоростной лодке под водопадом Игуасу

Громогласно падающие с высоты множество галлонов воды на водопаде Игуасу создают захватывающее зрелище. Хотя десятки других активностей в окрестностях также могут впечатлить, например, пеший туризм и катание на велосипедах в национальном парке.

Шанс промокнуть в какой-то момент визита крайне велик, так почему бы не поддаться стихии на скоростной лодке прямо под водопадом? Высокомощные моторные лодки мчат прямо под каскады воды, создавая настоящую бурю эмоций.

7. Танцы на Карнавале

На один жаркий, потный, но удивительно захватывающий день можно почувствовать себя звездой, надев огромный костюм и присоединившись к школе самбы для шествия по Самбодрому во время Карнавала в Рио-де-Жанейро.

Карнавал отмечается не только в Рио. Каждый уголок страны празднует по-своему, и один из самых традиционных – в Олинде.

8. Уличное искусство в Сан-Паулу

Прогулка по Сан-Паулу, несмотря на сложные маршруты, приносит свои плоды, так как открывает перед вами множество красочных муралов и граффити, представляющих верную альтернативу серым бетонным джунглям города.

Широко известное место – Beco do Batman, туристический магнит, насыщенный оригинальными уличными работами.

9. Осознайте истоки жизни в Серра-да-Капивара

Серра-да-Капивара с внушительным числом археологических находок открывает историю человечества и других видов с самых истоков. Более 300 археологических мест предлагаются для исследования, где можно увидеть пещерное искусство и древние керамики.

10. Понять афробразильскую культуру в Сальвадоре

Кулинария Баия включает яркие африканские мотивы, и одним из знаковых блюд является акараже. Этот стрит-фуд имеет глубоко укорененные африканские традиции и даже признан культурным наследием.

11. Спуск на реке в Бонито

Этот город, который стал центром экотуризма, предлагает исключительные возможности для подвода в прозрачных водах, обрамленных известковыми скалами, которые фильтруют воду и делают её кристально чистой. Насладитесь невероятными пейзажами, сплывая по реке Рио-Да-Прата и наблюдая за рыбами.

12. Праздник на амазонских фестивалях

Амазония, оказавшая значительное влияние на мировую культуру, славится своими выдающимися праздниками. Грандиозный праздник Círio de Nazaré в октябре привлекает миллионы и превзойдет все ожидания увлекательного путешествия в глубину амазонской культуры.

13. Посещение cachaça дистиллерии

Cachaça – это дух Бразилии, символизирующий страстное отношение к жизни. Приятные бары могут объяснить тонкости вкусового разнообразия, но самый лучший опыт – это экскурсия на производство.

14. Охота за ягуарами в Пантанале

Ягуары, крупнейшие кошки Америки, всегда в центре внимания. В богатых условиях Пантанала повысилась вероятность их заметить. Местные туроператоры предлагают сафари, а в заповеднике Caiman Lodge можно почувствовать атмосферу конфиденциальности и единения с природой.

15. Кайтсерфинг у берегов северо-востока Бразилии

Некоторые из мировых чемпионов по кайтсерфингу — бразильцы, что не удивительно, учитывая ветра Атлантического побережья. Ceará – это лучший регион для спорта, наряду с набирающими популярность местами, такими как Barra Grande.

Бразилия — это не только страна на карте. Это бесконечное множество эмоций и впечатлений, которыми стоит насладиться.

Источник: LonelyPlanet