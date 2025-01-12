Топ-менеджер AMD намекнул на цены RX 9070. Игроки в панике, но для меня это хорошие новости.

Интервью с представителем AMD о RDNA 4.

Фрэнк Азор из AMD рассказал, что RX 9070 будет «продуктом с высокой конкуренцией».

Также обсуждалось ценообразование, но нечетко, и некоторые игроки восприняли это как плохой знак, хотя делать такие предположения преждевременно.

AMD дала нам несколько намеков относительно цен на видеокарты RDNA 4, хотя и весьма расплывчатых, благодаря одному из руководителей команды Red. Также было предоставлено много интересной информации о видеокартах следующего поколения.

Эти данные исходят от Фрэнка Азора, главы AMD по маркетингу для потребителей и игровой индустрии. На этой неделе он выделился резкой критикой Intel и представил свежие детали о GPU. Реклама

Интервью было проведено с Майклом Кесадой, испанским YouTuber, на его канале, посвященном ПК-играм. Обсуждение велось на испанском языке, и представленные цитаты являются переводом.

Кесада начал с вопросов о скудном анонсе RDNA 4 на CES 2025, касающемся названий и существования RX 9070 и 9070 XT. Почему было так мало информации?

Азор повторил, что на выступлении на CES 2025 не хватило времени, чтобы полностью раскрыть RDNA 4. Он сказал, что подобные анонсы требуют отдельных мероприятий для полного освещения изменений и улучшений.

Азор также опроверг предположения о задержке Radeon нового поколения. Вся работа продолжается по плану. Он отметил, что AMD намеренно оставила открытыми детали, чтобы посмотреть на анонсы Nvidia и отреагировать соответствующим образом.

Главное внимание во время интервью было уделено ценообразованию RDNA 4. Азор сказал, что они представят «очень конкурентный продукт», который принесёт выгоду всем и будет стоить ожидания.

«Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE имели агрессивное ценообразование. Рынок отреагировал хорошо», — добавил он. Азор подчеркнул, что AMD стремится к обеспечению высокого соотношения цена/качество.

Цены на RDNA 4 не будут составлять $300, но и не достигнут $1000.

Основное внимание следует уделять не конкретным долларовым суммам, упомянутым Азором, а его утверждениям о GMU RX 9070, которые должны быть очень конкурентоспособными с продуктами Nvidia.

Как считают в некоторых кругах, объявление о новой серии RX 9070 может состояться в ближайшие недели, а продажи начнутся в конце января, ещё до релиза моделей RTX 5070 в феврале.

Источник: TechRadar