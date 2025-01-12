Студия, создавшая эксклюзив для PS5 Godfall, распущена – СМИ

Counterplay Games, известная как студия, выпустившая эксклюзив для PS5 под названием Godfall, кажется, была «расформирована». Эта информация поступила от сотрудника Jackalyptic Games, который в заметке на LinkedIn упомянул, что их команда работала над проектом совместно с Counterplay Games, прежде чем студию разобрали на части.

Godfall от Counterplay стал первой игрой, подтвержденной как эксклюзив для PS5

Упомянутая записка на LinkedIn, с которой ознакомилась и проверила команда PlayStation LifeStyle, не уточняет, была ли студия полностью закрыта. Скриншот данной записки можно увидеть ниже. Мы решили не раскрывать личность сотрудника Jackalyptic Games, чтобы избежать ненужного внимания к нему. Реклама

Скриншот: PlayStation LifeStyle

В записке также фигурируют профили бывших разработчиков из Counterplay на LinkedIn. Ознакомившись с некоторыми из них, мы пришли к выводу, что эта «разформирование» произошло примерно к концу 2024 года.

Единственным значимым релизом Counterplay была Godfall, изданная Gearbox. Эта игра стала первой, подтвержденной как консольный эксклюзив для запуска PS5, и одновременно вышла на ПК. Позже она была портирована на PS4, а затем была выпущена и на Xbox.

К сожалению, Godfall не удалось собрать большую аудиторию и игра получила средние отзывы (включая рецензию от PSLS). Counterplay также выпустили бесплатную коллекционную карточную игру Duelyst на ПК в 2016 году.