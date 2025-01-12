Старт эпохи RISC: CEO Framework сообщил о первом массовом RISC-V ноутбуке в 2025 году, но он не готов к пику популярности.

Разработка перспективного продукта

Производитель модульных ноутбуков Framework анонсировал выпуск продукта на базе архитектуры RISC-V в 2025 году.

RISC-V, как и Linux, является открытой и бесплатной экосистемой для оборудования.

Хотя многие технологические компании начинают внедрять RISC-V, она пока не стала мейнстримом.

RISC-V — это открытая архитектура, разработанная в Калифорнийском университете в Беркли в 2010 году. Она привлекает внимание как настраиваемая альтернатива лицензированным архитектурам, таким как x86 и Arm. Безлицензионный подход позволяет производителям разрабатывать и модифицировать процессоры без ограничений, что ведет к ее использованию в различных специализированных приложениях. Это может стать ключевым шагом на пути к более широкому принятию архитектуры потребителями. Реклама

Для достижения массового рынка RISC-V необходимо закрепиться в сегменте ноутбуков. В 2023 году гонконгская компания DeepComputing выпустила первый ноутбук на базе RISC-V под названием Roma, а в 2024 году — его наследника, DC-Roma II, с предустановленной Ubuntu Linux. Несмотря на гибкость открытого исходного кода, производительность этих ноутбуков уступала альтернативам на базе x86 и Arm. Генеральный директор DeepComputing, Юнинг Лян, отметил в беседе с IEEE Spectrum, что следующий ноутбук DC-Roma III закроет этот разрыв, обеспечивая производительность, сопоставимую с Arm Cortex-A76.

Партнерство с Framework

DeepComputing сотрудничает с компанией Framework, известной своими модульными и ремонтопригодными ноутбуками, для создания материнской платы на базе RISC-V для ноутбука Framework Laptop 13. Генеральный директор Framework, Нирава Патель, отметил: «С учетом нескольких поколений [по программному обеспечению] у нас появляется ориентир на потребительский RISC-V в устройствах наподобие ноутбука или даже телефона.»

По данным IEEE Spectrum, «Хотя устройство все еще предназначено для ранних пользователей и разработчиков, это будет самый доступный и продуманный ноутбук на базе RISC-V на сегодняшний день, и он будет иметь такой же внешний вид и ощущения, как и ноутбуки Framework с чипами x86.»

Веб-сайт DeepComputing дает более полную картину, включая изображения основной платы DC-Roma RISC-V для Framework 13, которая работает на базе 64-битного четырехъядерного процессора JH7110 и поддерживает Ubuntu Desktop 24.04 и Fedora 41.

RISC-V уже приняли на вооружение несколько технологических компаний. Например, Western Digital использует его для контроллеров хранения, британский стартап Blueshift Memory разрабатывает процессор BlueFive на базе RISC-V, китайский проект XiangShan разработал два дизайна на его основе, а компания Ubitium создала универсальный RISC-V процессор, который объединяет все вычислительные задачи в одном доступном чипе.

Подробнее о ноутбуке Framework на базе RISC-V мы, вероятно, узнаем в ближайшие месяцы, но с учетом текущей ориентации на разработчиков и ранних пользователей, а также ограничений производительности по сравнению с x86 и Arm, можно сказать, что, несмотря на значительный прогресс, архитектура RISC-V пока не готова к массовому потребительскому рынку.

Источник: TechRadar