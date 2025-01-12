Станция подключения для управления 100 млн пикселей на трёх 8K-мониторах полезна и для M4 Mac.

Докинг-станция Plugable UD-7400PD: основные особенности

Поддержка до пяти 4K мониторов и суммарно до 100 миллионов пикселей

Обладает 11 портами, включая 2.5-гигабитный Ethernet порт

Запас мощности до 140 Вт, что достаточно для питания MacBook Pro

Plugable представила новую докинг-станцию на выставке CES 2025. Это устройство обладает мощными возможностями и может стать настоящим прорывом.

Докинг-станция USB-C 5-Display Docking Station (UD-7400PD) от Plugable поддерживает подключение до пяти мониторов. Компания предлагает несколько вариаций использования мониторов: до трех 8K мониторов вместе с двумя 4K экранами, один 8K и четыре 4K монитора или полностью из пяти 4K устройств. Эта модель является мощным решением как для профессионалов IT-сферы, так и для обычных пользователей, способным обрабатывать до 100 миллионов пикселей. Реклама

Информация о новой докинг-станции от Plugable

Эта докинг-станция предлагает больше, чем просто визуальные возможности, поскольку поддерживает подачу до 140 Вт мощности через порт USB-C, что делает ее высокопроизводительным оборудованием.

В плане подключения дисплеев станция имеет два HDMI порта и три DisplayLink USB-C порта, что позволяет выводить изображение на четыре экрана с частотой обновления до 120 Гц. Также порт HDMI 2.1, расположенный сзади, может выводить изображение на один 8K экран с частотой до 30 Гц.

Устройство также оснащено функцией DockTag On Screen Display (OSD), которая позволяет пользователям оперативно проверять статус дока или его характеристики, а также получать доступ к QR коду для получения инструкций по настройке.

Этот функционал делает устройство лёгким в использовании как для профессионалов IT, так и для сотрудников, работающих на «горячих» рабочих местах. Как отмечается в рекламных материалах компании, док-станция разработана с учётом надёжности и удовлетворяет потребности IT-отделов, а также проста в использовании для домашних офисов.

Другие ключевые особенности:

Фронтальный порт USB-C со скоростью 10 Гбит/c и возможностью зарядки до 30 Вт

Два фронтальных порта USB-A со скоростью 10 Гбит/c

2.5-гигабитный Ethernet порт

Аудиоразъем для наушников

Докинг-станция также привлекает своей совместимостью с различными операционными системами и устройствами. UD-7400PD работает с Windows 10 и выше или macOS 11 и выше. Это означает, что пользователи устройств Mac от M1 до M4 могут подключать их к этим док-станциям.

Источник: TechRadar