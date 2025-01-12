Специальный прокурор Джек Смит ушёл в отставку после доклада о Трампе

ВАШИНГТОН — Специальный прокурор Джек Смит покинул Министерство юстиции после того, как представил свой отчет о расследовании в отношении избранного президента Дональда Трампа. Этот ожидаемый шаг происходит на фоне юридических споров касательно того, какая часть документа может быть обнародована в ближайшие дни.

Министерство юстиции объявило об отставке Смита в субботнем судебном заявлении, указав, что он ушел с должности днем ранее. Эта отставка происходит за 10 дней до инаугурации Трампа и после завершения двух неудачных уголовных дел против него, которые были отозваны после победы Трампа на выборах в Белый дом в ноябре. Реклама

Сейчас на повестке стоит вопрос о судьбе двухтомного отчета, подготовленного Смитом и его командой, касающегося их двойного расследования: попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года и хранения им секретных документов на своей резиденции Мар-а-Лаго.

Ожидалось, что Министерство юстиции обнародует документ в последние дни администрации Байдена. Однако назначенный Трампом судья, который ведет дело о секретных документах, дал удовлетворение запросу защиты на временное приостановление публикации. Сообвиняемые Трампа, его камердинер Уолт Наута и управляющий имуществом Мар-а-Лаго Карлос Де Оливейра, утверждали, что публикация отчета будет несправедливо предвзятой, что поддержала и юридическая команда Трампа.

Министерство юстиции ответило, что будет удерживать от публикации том секретных документов, пока ведутся уголовные процессы против Наута и Де Оливейры. Хотя судья федерального окружного суда Эйлин Кэннон закрыла дело в июле прошлого года, апелляция команды Смита на это решение относительно двух сообвиняемых остается на рассмотрении.

Тем не менее, прокуроры заявили о намерении опубликовать том, касающийся вмешательства в выборы.

С оговоркой о срочности в пятницу вечером они обратились в 11-й округ Апелляционного суда США в Атланте с просьбой быстро убрать запрет, наложенный Кэннон, который не позволял публиковать какую-либо часть отчета. Они отдельно заявили Кэннон в субботу, что она не имеет полномочий останавливать выпуск отчета, но она ответила распоряжением, обязав прокуроров представить дополнительный краткий отчет к воскресенью.

Апелляционный суд в четверг вечером отказал в срочном запросе защиты о блокировании публикации отчета по вмешательству в выборы, который охватывает усилия Трампа до штурма Капитолия 6 января 2021 года, направленные на отмену результатов выборов 2020 года. Но суд оставил в силе запрет Кэннон, согласно которому ни одно из выводов не может быть обнародовано до трех дней после разрешения вопроса апелляционным судом.

Министерство юстиции заявило апелляционному суду в своем срочном ходатайстве, что приказ Кэннон является «явно ошибочным».

«Генеральный прокурор, как утвержденный Сенатом глава Министерства юстиции, наделен полномочиями контролировать всех должностных лиц и сотрудников Министерства,» отметило Министерство юстиции. «Таким образом, генеральный прокурор имеет право решать, следует ли обнародовать отчет, подготовленный его подчиненными.»

Правила Министерства юстиции требуют, чтобы специальные прокуроры создавали отчеты по окончании своей работы, и обычно такие документы становятся публичными независимо от их темы.

Вильям Барр, генеральный прокурор в первом сроке Трампа, опубликовал доклад специального прокурора, исследующий вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года и возможные связи с кампанией Трампа.

Генеральный прокурор Байдена, Меррик Гарланд, также публиковал отчеты специальных прокуроров, включая расследование касательно работы Байдена с секретной информацией до его президентства.

Источник: Time