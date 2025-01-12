В Хорватии завершился второй тур президентских выборов и, по данным экзитполов, победителем вновь стал действующий глава государства Зоран Миланович. Об этом сообщают местные радио и телевидение.

Результаты: Реклама

Зоран Миланович набрал 77,86% голосов избирателей.

Его конкурент, бывший министр образования Драган Приморац, получил 22,14%.

Явка избирателей:

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, к 16.30 (18.30 по московскому времени) проголосовали 34,77% избирателей.

В первом туре, проведённом 29 декабря, явка на тот же момент составляла 36,09%.

Итоги первого тура:

В первом туре лидером также оказался Миланович, завоевав 49,09% голосов. Однако ему не хватило приблизительно 1% для победы.

Военная политика:

Ранее Зоран Миланович заявлял, что хорватские войска не будут участвовать в конфликте на Украине, пока он остается на своей должности. Президент подчеркнул, что страна не намерена бездумно следовать чужим решениям.

Такие выборы показали значительную поддержку действующего лидера среди хорватского населения и подтвердили его позиции на мировой арене за счет внутренней политики, ориентированной на мир и независимость решений.