Скончался Сэм Мур из дуэта Sam & Dave на 89-м году жизни.

Сэм Мур, известный соул-исполнитель и участник дуэта «Sam & Dave», скончался 10 января в возрасте 89 лет в Корал-Гейблс, штат Флорида. Причиной смерти стали осложнения после операции, о чем сообщила компания 2911 Media.

Мур был широко известен своим тенором, который звучал в составе дуэта, проложившего путь для соул и госпел музыки. Их хит 1967 года «Soul Man» стал не только символической композиции эпохи гражданских прав, но и вошел в историю музыки. За свои достижения как в составе «Sam & Dave», так и сольно, он был включен в Зал славы Грэмми, Зал славы рок-н-ролла и Зал славы вокальных групп. Реклама

Родившись в Майами, штат Флорида, Сэм начал свой музыкальный путь с исполнения госпела в церкви, а затем — в R&B-мире Майами. Именно там он познакомился с Дэйвом Прейтером, вместе с которым сформировал дуэт «Sam & Dave», основываясь на традиции госпел-ответного певческого диалога. Добившись успеха на местной сцене, в 1964 году они подписали контракт с Atlantic Records. Переехав в Мемфис, дуэт записывал композиции на студии Stax, при поддержке авторов песен Айзека Хейза и Дэвида Портера. Совместно они выпустили несколько успешных синглов, включая «Hold On, I’m Comin’» и «Soul Man», который принес им премию Грэмми. Дуэт распался в 1970 году, но вновь выступил вместе в 1981 году, продав в итоге более 10 миллионов пластинок.

Сэм Мур начал сольную карьеру сразу после распада дуэта, однако в 1971 году музыканты снова объединились. Тем не менее, Сэм продолжал записываться и выступать сольно. Дэйв Прейтер трагически погиб в автокатастрофе в 1988 году. Мур записал свой первый сольный альбом «Plenty Good Lovin’» в 1970 году, но он был издан только в 2002 году. В его записи приняли участие такие артисты, как Арета Франклин, Бетти Райт, Бернард Перди и Чак Рейни.

В 2006 году вышел еще один сольный альбом Мура — «Overnight Sensational». Этот альбом, обозначивший его возвращение, включал участие Джона Бон Джови, Фантазии, Стинга, Шейлы Э., Мэрайи Кери и Брюса Спрингстина — одного из самых больших поклонников таланта Мура.

Помимо музыки, Сэм Мур был известен как активист против наркотиков и часто участвовал в соответствующих программах. Он также выступал за права исполнителей и справедливое вознаграждение за их труд.

Источник: Pitchfork