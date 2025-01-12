Скончался оператор фильмов о Гарри Поттере и Бэтмене Роджер Пратт

На 78-м году жизни ушел из жизни британский кинооператор Роджер Пратт, известный работой над фильмами «Бэтмен» и двумя частями франшизы о Гарри Поттере. Об этом сообщил The Wrap.

Новость о смерти именитого оператора огласило Британское общество кинооператоров. Уточняется, что Пратт скончался в конце 2024 года, однако причина его смерти не раскрывается. Реклама

Роджер Пратт оставил значительный след в мире кинематографа. Среди известных работ мастера можно выделить такие фильмы, как «Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «Бэтмен» Тима Бертона, «Двенадцать обезьян» Терри Гиллиама, и «Троя» Вольфганга Петерсона. Кроме того, он работал над драмой «Шоколад» с Джонни Деппом, а также снимал «Тайную комнату» и «Кубок огня» из цикла о Гарри Поттере.

За съемки фильма Нила Джордана «Конец романа» Пратт был номинирован на премию «Оскар», что подчеркивает его вклад в развитие киноискусства.

Ранее стало известно о смерти британской актрисы Саманты Дэвис, которая исполнила роль в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Ее не стало на 54-м году жизни.