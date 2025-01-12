Сериал «Северенс» доступен бесплатно на Roku перед премьерой 2 сезона

Бесплатный показ первого сезона «Ухода» на Roku

Сериал «Уход» (Severance) стал доступен для бесплатного просмотра на платформе Roku. Этот показ будет доступен до 19 января, недолго после премьеры второго сезона.

Премьера второго сезона на Apple TV Plus

Второй сезон сериала «Уход» начнет транслироваться с 17 января исключительно на платформе Apple TV Plus. Реклама

Вступление

Серия «Уход» заслуживает особого внимания, и если у вас нет подписки на Apple TV Plus, вы можете успеть насладиться первым сезоном на Roku. У вас есть уникальная возможность за выходные подготовиться к выходу нового сезона.

Почему стоит посмотреть «Уход»

Сериал «Уход» я бы рекомендовал к просмотру всем, кто интересуется качественными шоу. Это один из лучших сериалов последних лет, и рецензент ТехРадара Том Пауэр согласен с этой оценкой, дав второму сезону высокую оценку — 4.5 звезды.

Стоит ли оформлять подписку на Apple TV Plus?

Несмотря на то, что первый сезон сейчас доступен бесплатно на Roku, я настоятельно рекомендую подумать о подписке на Apple TV Plus. Ознакомившись с первым сезоном и впечатляющим финалом, вы наверняка захотите присоединиться к сообществу зрителей второго сезона.

Apple TV Plus предлагает разнообразный контент, и у нас есть все основания считать его лучшим стриминговым сервисом года. Здесь вы найдете такие популярные шоу, как «Тед Лассо» и «Медленные лошади», а также другие увлекательные проекты.

Другие премьеры на Apple TV Plus

Apple TV Plus славится не только «Уходом», но и другими хитами, такими как жуть «Слуга» и захватывающая научная фантастика «Силос». Если вы еще не знакомы с этим стриминговым сервисом, вас ждут три бесплатных месяца подписки при регистрации до 3 февраля.

Источник: TechRadar