«Самолет» возведет новый масштабный малоэтажный комплекс

На территории в Щаповском девелопер планирует возвести новый малоэтажный поселок, площадь которого составит не менее 800 000 квадратных метров. По информации двух консультантов, сотрудничавших с компанией, в поселке будут представлены как индивидуальные жилые строения — коттеджи и таунхаусы, так и многоквартирные дома. Помимо этого, проект предусматривает создание коммерческой и социальной инфраструктуры.

Андрей Трубачев, руководитель инвестиционного отдела CORE.XP, оценивает вложения в данный проект на уровне 80–100 миллиардов рублей. Максим Чернядьев, директор департамента земельных проектов NF Group, согласен с оценкой в 100 миллиардов рублей. Несмотря на относительно большое расстояние до МКАД, Чернядьев полагает, что загородный комплекс в таком месте будет востребован среди покупателей. Реклама

Эксперт отмечает, что район обладает хорошей транспортной доступностью благодаря близости к Центральной кольцевой автомобильной дороге и главным магистралям — Варшавскому и Калужскому шоссе. Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум», добавляет, что, хотя в этом районе нет живописного природного ландшафта, здесь поддерживается благоприятная экологическая обстановка.

Источник: Ведомости