Руководитель правоприменительного отдела США, ведущий дела CFTC по криптовалютам, уходит в отставку до прихода Трампа

Иэн МакГинли, директор по исполнению в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), покинет свой пост на следующей неделе после относительно короткого периода работы, в ходе которого были рассмотрены несколько значимых дел, связанных с криптовалютой.

Он присоединился к организации в феврале 2023 года, за месяц до того, как CFTC подала иск против Binance и её экс-главы Чанпэна Джао за нарушение законов США о товарных рынках. В течение своей работы он также завершил разбирательства против глобальной платформы FTX, потерпевшей крах, что он назвал крупнейшим в истории CFTC возвращением финансовых средств потерпевшим. С тех пор комиссия также подала иски против KuCoin и Falcon Labs, а также других проектов. В своей речи в 2023 году МакГинли подчеркнул особое внимание агентства к цифровым активам, отметив, что «CFTC отвечает вызову поразительным образом». Реклама

В заявлении об уходе, датированном 17 января, первым приоритетом его деятельности было обозначено «установление CFTC в качестве ведущей правоохранительной организации в области цифровых активов». Несмотря на то, что CFTC часто находится в тени своего «родственного» агентства — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), именно SEC обычно получает большую часть внимания за свою работу по обеспечению соблюдения законов в криптовалютной индустрии, хотя обе структуры уже рассмотрели десятки крупных дел.

Уход МакГинли открывает возможность для республиканцев перенаправить усилия агентства, когда к его руководству придет кандидат от администрации Трампа. Сообщается, что переходная команда Трампа рассматривает длинный список потенциальных руководителей CFTC, но еще не сделала окончательный выбор, как быстро это было сделано в случае с назначением на должность главы SEC. Однако если в 2025 году будет принят закон о криптовалюте, CFTC может обогнать SEC и стать ведущим агентством, ответственным за регулирование цифровых активов на рынке США.

Среди потенциальных кандидатов на вскоре вакантную должность председателя называют нынешних республиканских комиссаров Кэролайн Фам и Саммер Мерсингер, а также бывшего комиссара Брайана Квинтенца, в настоящее время занимающего должность главы по политике в a16z crypto.

Источник: CoinDesk