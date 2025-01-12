В российском посольстве в США выразили обеспокоенность по поводу попыток западных государств переписать историю Второй мировой войны и приуменьшить значимость подвига советского народа в борьбе с нацистским режимом. По мнению дипломатов, американские власти также стремятся забыть о сотрудничестве между СССР и США в тот период. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического представительства в их Telegram-канале.

На Западе существуют усилия по изменению исторических фактов, направленные на умаление значимости выдающегося вклада советских граждан в победу над нацистской Германией. Находясь в США, российские дипломаты особенно остро ощущают попытки местных политических кругов забыть важные страницы совместного советско-американского партнерства во времена Второй мировой войны. Реклама

Также в сообщении отмечается, что Вашингтон отказал в разрешении проведения мемориальной церемонии в честь годовщины гибели советских летчиков в Элизабет-Сити 11 января. Эти летчики участвовали в проекте «Зебра», который заключался в перегоне американских гидросамолетов.

Ранее в Литве произошел скандал, связанный с празднованием 9 Мая заместителем министра финансов. Валентин Гаврилов заявил, что, хотя он и предан Литве, эта дата важна для его семьи, и он намерен ее помнить.

Источник: Aif