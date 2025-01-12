Российские силы нанесли авиаудар по военным объектам в городе Краматорск, находящимся под контролем киевского режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Согласно информации источника, удар ВКС РФ был нанесен по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по складу с боеприпасами. Реклама

Интересно отметить, что взрыв получился особенно мощным из-за недавней доставки крупной партии боеприпасов, которые взорвались после удара.

После атаки украинская сторона начала разбор завалов и эвакуацию тел военнослужащих ВСУ.

Тем не менее, местные власти утверждают, что обошлось без пострадавших.

Ранее в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске. Были опубликованы кадры с дымом, поднимающимся над местом предполагаемого удара.