Робби Уильямс обсуждает фильм «Лучший человек», Гэри Барлоу, Oasis и многое другое

«Кто такой Робби Уильямс?» — этим вопросом британская поп-звезда задается в начале и в конце своей новой биографической ленты «Лучший человек». В родной Великобритании об Уильямсе знают все. Он прославился как участник знаменитой мальчиковой группы 90-х Take That, а затем сделал успешную сольную карьеру. На его счету 14 альбомов, занявших первые места в Британии, и 13 наград BRIT Awards. Его концерты неизменно собирают аншлаги. Однако в США его популярность так и не достигла тех же высот. Теперь у Уильямса есть шанс познакомить с собой американскую аудиторию заново.

Как и прошлогодняя биографическая лента о Фаррелле Уильямсе, снятая с использованием Лего, так и фильм «Лучший человек» с Робби Уильямсом в главной роли, ломает шаблоны: главного персонажа изображает CGI-обезьяна. Актер Джоно Дэвис озвучивал и выполнял движения, но зритель видит на экране антропоморфную обезьяну. Это необычное решение предложил режиссер фильма Майкл Грэйси, известный по картинам «Величайший шоумен». «Я подумал, что это блестяще, гениально и элегантное безумство», — делится Уильямс через Zoom из Лос-Анджелеса, своего второго дома. Это утро после посещения «Золотого глобуса», где он впервые был номинирован за саундтрек к фильму. Реклама

Хотя Уильямс изначально планировал отказаться от участия в обеде для номинантов в декабре, его жена убедила его пойти. «Я сказал ей, что это какое-то „выберите меня“, а она напомнила, что я являюсь „голосом и лицом кошачьего корма Felix“, так что я согласился», — рассказывает он с характерной искренностью. Собственно церемония понравилась ему больше, чем красная дорожка. Уильямс считает, что там царила гигантская неразбериха, настроение было таким, «как будто загородный автобус», но ради продвижения своего фильма он терпеливо выстоял очередь вместе с Тильдой Суинтон и другими знаменитостями.

Теперь, когда Робби исполнилось 50 лет и он отец четверых детей, он смотрит на индустрию, в которой работает всю свою жизнь, как на нечто одновременно прекрасное и безумное. «Я полностью принимаю это безумие, хотя честно признаю, что это бардак», — откровенно говорит он.

Фильм показывает всю гамму жизненного опыта Уильямса, от невероятных вершин в карьере до разрушительных падений. В одной из сцен молодой Робби смотрит по телевизору выступление Фрэнка Синатры. Его отец, мечтающий стать комиком и певцом, утверждает, что «это» врожденное, и если ты не родился с ним, ты никто. Эти слова заставляют молодого Робби беспокоиться, что он может стать никем. Отец ушел вскоре, чтобы следовать за своими мечтами, изменив семейную динамику и повлияв на их отношения. Мы видим, как Робби борется с зависимостью, проблемами с образом тела, ненавистью к себе, в то время как на публике он предстает как веселый, задорный парень — или, скорее, задорная обезьяна. На экране поп-звезда пытается понять, кто он на самом деле, и зритель проходит с ним этот путь.

Перед началом показа фильма в США Уильямс обсуждает свои честные признания в биографической ленте и сложности, которые он преодолел, глядя в глаза своему прошлому.

Источник: Time