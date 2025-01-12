Прототип наушников Lenovo с ИИ: стань мастером языка на работе, жду не дождусь испытать!

Новые AI-наушники от Lenovo

Ключевые особенности:

AI-наушники обеспечивают мгновенный перевод и клонирование голоса

Предполагается, что они будут представлены в семействе Think

Возможна интеграция с AI-ассистентом Lenovo

На выставке CES Lenovo представила прототип AI-наушников, которые могут значительно улучшить языковые навыки работников. Реклама

Наушники обладают способностью осуществлять мгновенный перевод, позволяя пользователям общаться на разных языках. Кроме того, включена функция клонирования голоса с помощью AI, что позволяет наушникам точно имитировать голос пользователя.

Продвинутые функции для здоровья и AI-ассистент

Концепт также включает функции мониторинга здоровья через Lenovo Virtual Care, объединяющую биометрическое отслеживание с виртуальным ассистентом на базе AI для получения персонализированной информации о здоровье.

Эти наушники могут быть интегрированы с ассистентом Lenovo Action Assistant, который тоже был представлен на CES. Assистент работает на базе большого модели действий (LAM), позволяя выполнять сложные задачи через команды на естественном языке.

Наушники имеют семь ключевых портов и кнопок на одном ухе, включая управление громкостью. Рядом находится многофункциональная кнопка для управления медиа, ответов на звонки или активации голосового ассистента.

Концепт также включает микрофон на складывающейся штанге для четкой передачи аудио, USB-C порт для быстрой зарядки и, возможно, проводного подключения. Дополнительно предусмотрена кнопка питания и решетка динамика.

AI-наушники имеют мягкое регулируемое оголовье для комфортного ношения в течение длительного времени.

Следует отметить, что хотя AI-наушники от Lenovo пока только прототип, многие концептуальные разработки не доходят до коммерческой стадии.

Источник: TechRadar