Протоиерей Андрей Ткачев высказал свое мнение относительно причин природных пожаров в Калифорнии. Он предположил, что данные события могут иметь связь с моральным состоянием лиц, занимающих руководящие должности.

В публикации на платформе Telegram отец Андрей отметил, что руководитель пожарной службы Калифорнии активно поддерживает нетрадиционные ценности. По его мнению, это мешает ей эффективно выполнять свои профессиональные задачи. Реклама

Кроме того, Ткачев упомянул проблемы в транспортной отрасли США, делая акцент на министра транспорта Пита Буттиджича, который открыто признается в своей нетрадиционной ориентации.

Священнослужитель выразил мнение, что подобные руководители концентрируются больше на продвижении своих идеологических взглядов, чем на выполнении рабочих обязанностей, что, по его словам, негативно влияет на управление страной.

Протоиерей считает, что люди с нестандартными моральными ценностями не могут полностью справляться с профессиональными обязательствами, так как их мировоззрение может конфликтовать с необходимостью ответственности и сосредоточенности.

Он вспомнил времена, когда в вооруженных силах США запрещались даже порнографические материалы, считая их вредными для профессиональной пригодности военнослужащих.

В заключение отец Андрей выразил обеспокоенность тем, что западное общество может пойти по пути деградации из-за подобных тенденций, и подчеркнул, что России стоит учиться на чужих ошибках, а не повторять их.

Между тем, американский предприниматель Илон Маск усомнился в доказательствах, связывающих природные пожары в Калифорнии с изменением климата, добавляя новый аспект к обсуждению причин происходящего.