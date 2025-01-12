Правдивая история, лежащая в основе «Прорыва» на Netflix

С увлекательный шведский мини-сериал «Прорыв» от Netflix освещает одну из самых загадочных и пугающих уголовных дел Европы этого века: двойное убийство в 2004 году в южном шведском городе Линчёпинг. Четырехсерийная драма не только раскрывает ужасающую преступление, но и показывает инновационную методику, которая позволила следователям раскрыть его спустя 16 лет. Режиссером сериала стала Лиза Сиве («Мост»), а сценарий написал Оскар Сёдерлунд («Легкие деньги»). Сериал гармонично сочетают в себе элементы криминала и человеческой драмы, акцентируя внимание на стойкости семей жертв и следователей, которые не сдавались.

С момента премьеры на этой неделе шоу попало в топ-10 самых просматриваемых сериалов на Netflix. Обратимся к реальной истории, вдохновившей «Прорыв» и превратившей его в историческое событие для судебной науки. Реклама

Шокирующее преступление, потрясшее Швецию

Утром 19 октября 2004 года маленький городок Линчёпинг был потрясен невообразимым актом насилия. Восьмилетний Мохаммед Аммури шел в школу, когда его жестоко напал и зарезал человек в маске. Анна-Лена Свенссон, 56-летняя женщина, ставшая случайным свидетелем нападения, попыталась вмешаться, но также была смертельно ранена.

Эти убийства шокировали не только своей жестокостью, но и своей случайностью. Не было найдено никаких связей между жертвами или ясных мотивов преступления. Несмотря на интенсивное расследование, включавшее обеспечение ДНК-улик на месте преступления и обнаружение выброшенной шляпы преступника, полиция не смогла выяснить личность убийцы.

Дело вскоре стало известно как одно из самых известных нераскрытых дел в Швеции, оставляя Линчёпинг и семьи жертв в отчаянии и поиске ответов.

Дело, которое отказалось быть забытым

Более десяти лет убийства в Линчёпинге не давали покоя шведским правоохранительным органам. Следователи кропотливо пересматривали улики и изучали многочисленные следы, но каждая попытка заканчивалась разочарованием. Хотя ДНК-улика была ключевой частью головоломки, в национальных или международных базах данных не было найдено совпадений.

Семьи Аммури и Свенссон оставались в безвестности, без возможности пройти через сложный процесс принятия. Общественный интерес к делу угасал, и казалось, что убийства так и не будут раскрыты. Однако на горизонте был прорыв—один из революционных моментов в европейских уголовных расследованиях.

Роль генеалогии в расследовании

В 2020 году судебная генеалогия, относительно новая следственная методика, стала ключом к раскрытию дела. Этот метод, уже получивший известность в США, использует ДНК-образцы для прослеживания родословной подозреваемого через общедоступные генеалогические базы данных.

Прорыв в деле Линчёпинга произошел, когда генеалог Петер Шёлюнд вошел в группу следователей. Анализируя ДНК-улики, Шёлюнд вернулся к истории предков убийцы на более чем 200 лет назад, создав сложное генеалогическое древо, которое в конце концов привело к подозреваемому: Даниэлю Нюквисту.

Нюквисту, которому на момент ареста в июне 2020 года было 37 лет, был арестован. Его ДНК совпала с образцом с места преступления, и он быстро признался в убийствах. На суде Нюквист утверждал, что действовал под влиянием голосов в голове, называя атаки непредсказуемыми. Его признали виновным и приговорили к бессрочному психиатрическому лечению.

Это стало первым случаем в европейской истории, когда судебная генеалогия была использована для раскрытия убийства, задав прецедент для будущих расследований.

Как «Прорыв» драматизирует дело

«Прорыв» — это драматизированная интерпретация событий вокруг линчёпингских убийств. Под руководством Лизы Сиве сериал включает в себя интенсивность криминального триллера и глубокое погружение в трагедию человеческих судеб.

Сюжет развивается в двух временных линиях: сразу после убийств в 2004 году и при возобновлении расследования в 2020 году. Петер Эггерс исполняет роль Джона, вдохновленного решительным детективом, который не позволил делу остаться нераскрытым; Матиас Нордвист играет Пера, прототипом которого стал генеалог Шёлюнд. В сериале также показаны вымышленные версии жертв и их семей, добавляя эмоциональную глубину истории.

Сиве акцентирует внимание на человеческой стороне трагедии, отмечая, что, хотя это вымышленная драма о преступлении, речь прежде всего о человеческой трагедии, сфокусированной на жертвах и расследовании, а не на преступнике.

Сериал берет на себя некоторые творческие вольности, включая изменение имен жертв и генеалога, но остается верным основным событиям дела.

Почему «Прорыв» выделяется в жанре реальных преступлений

В отличие от многих других произведений о реальных преступлениях, которые сосредоточены на преступниках, «Прорыв» обращает внимание на жертв и следователей. Сериал показывает личные испытания участников дела и подчеркивает силу настойчивости и инноваций в поисках справедливости.

Сериал также рассматривает этические аспекты использования судебной генеалогии. Хотя эта методика оказалась незаменимой в деле Линчёпинга и стала поворотным моментом в европейском правоприменении, ее использование вызывает вопросы конфиденциальности и потенциальных злоупотреблений. Эти темы делают «Прорыв» не только захватывающей криминальной драмой, но и провокационным взглядом на будущее уголовных расследований.

Вопреки всем ожиданиям, как показала работа генеалога Петра Шёлюнда, даже самые сложные загадки могут быть разгаданы благодаря настойчивости и готовности мыслить нестандартно.