Почему у пожарных Лос-Анджелеса не было доступа к большему объему воды?

В свете сообщений о том, что нехватка подачи воды могла негативно сказаться на работе пожарных, борющихся со множеством пожаров в Лос-Анджелесе, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу, 10 января, призвал к проведению расследования.

«Постоянные сообщения о снижении давления воды в некоторых местных гидрантах во время пожара и заявленная недоступность водоснабжения из резервуара Санта-Инез вызывают глубокую озабоченность у меня и у местного сообщества», — написал Ньюсом в письме, адресованном главе Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Янисе Киньонэс и руководителю Управления общественных работ Лос-Анджелеса Марку Пестрэлле. Реклама

«Хотя локальные пожарные гидранты не предназначены для тушения пожаров на больших площадях, потеря их водоснабжения, вероятно, ухудшила защиту некоторых домов и маршрутов эвакуации».

Ньюсом опубликовал это письмо в социальной сети X, заявив: «Нам нужны ответы, чтобы гарантировать, что это не повторится, и что у нас есть все ресурсы для борьбы с этими катастрофическими пожарами».

В настоящий момент департамент пожарной охраны Лос-Анджелеса и CAL FIRE борются с несколькими пожарами, крупнейшим из которых является пожар в Палисейдс. По состоянию на 12 января, как сообщило бюро судебной экспертизы, по меньшей мере 16 человек, по-видимому, погибли, тысячи домов уничтожены, более 40 000 акров земли опустошены.

Почти сразу после начала пожара, который вспыхнул 7 января, начали поступать сообщения и опасения, что пожарные гидранты перестали работать из-за перенапряжения в отсутствии поддержки воздушной техники.

8 января представитель департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрик Скотт обратился к «многочисленным вопросам», которые он получил, касающимся трудностей, с которыми сталкивались пожарные из-за низкого давления воды в процессе борьбы с пожаром в Палисейдс. В своем сообщении он подчеркнул, что несмотря на то, что Лос-Анджелесский департамент водоснабжения и энергетики заполнил все доступные резервуары водой, дефицит воды и сухие условия негативно сказались на усилиях пожарных.

«Доступность воды была ограничена на высоких отметках, что повлияло на некоторые пожарные гидранты из-за ограниченного пополнения резервуаров водой в этих районах», — написал он. «Экстремальный спрос вызвал замедление скорости пополнения этих резервуаров, создавая проблему для нашей борьбы с огнем».

Во время пресс-конференции в среду утром и Киньонэс и Пестрелла обсуждали проблемы с водоснабжением. Киньонэс отметил: «Мы привели систему к пределу. Мы боремся с лесным пожаром, используя городскую водную систему, и это действительно сложно».

10 января газета Los Angeles Times сообщила, что резервуар Санта-Инез, который помогает снабжать водой район Pacific Palisades, был отключен на техническое обслуживание, когда 7 января вспыхнул пожар в Палисейдс. Это 117-миллионная галлонная емкость является основным инструментом в поддержке водной системы в жилом районе.

В пресс-релизе, опубликованном LADWP с целью противостояния дезинформации касательно водоснабжения, сообщается, что «LADWP была обязана вывести из эксплуатации резервуар Санта-Инез для соответствия стандартам безопасной питьевой воды», однако заявлено, что «водоснабжение района оставалось стабильным».

Также сообщается, что ведется собственное расследование по вопросу устойчивости системы водоснабжения.

Некоторые эксперты сообщили СМИ, что «никакая водная система в мире» не смогла бы справиться с таким количеством пожаров, особенно с учетом сильных ветров Санта-Ана, которые зачастую срывают поддержку авиатехники.

Согласно Ньюсому, многие крупнейшие водохранилища Южной Калифорнии «в настоящий момент находятся на уровне или выше своих исторических средних объемов хранения для этого времени года». И хотя он поручил провести расследование «по факту снижения давления воды в местных пожарных гидрантах и заявленной недоступности водных ресурсов из резервуара Санта-Инез», на своем новом веб-сайте о фактах пожаров в Калифорнии, созданном для борьбы с дезинформацией о пожарах, он утверждает, что «водохранилища полны, и вода доступна».

В интервью, данному NBC на программе Meet the Press, Ньюсом прокомментировал свой призыв к независимому расследованию. Он ответил на вопрос, какие ответы он ожидает получить: «Те же, что и вы: что, черт возьми, произошло? Что случилось с системой водоснабжения… Была ли она просто перегружена? Способствовала ли она каким-либо образом нашей неспособности бороться с пожаром? Или 99-мильные ветра сделали результат предопределенным, и была ли какая-либо борьба с огнем, которая могла бы дать более значимые результаты? Мы все хотим знать ответы на эти вопросы, и я просто не хочу ждать, потому что люди спрашивают меня. Я хочу знать эти факты. Я хочу, чтобы они были объективно определены, и пусть все станет на свои места. Это не вопрос обвинений».

В течение всей недели также активизировались обсуждения, касающиеся того, не повлияли ли бюджетные сокращения пожарного департамента на способность LAFD бороться с разрушительными лесными пожарами. Владелец Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг опубликовал критику в адрес мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив: «Пожары в Лос-Анджелесе, к сожалению, не сюрприз, а мэр сократила бюджет пожарного департамента ЛА на 23 миллиона долларов», указав, что «и сообщения о пустующих пожарных гидрантах поднимают серьезные вопросы».

Главный пожарный Лос-Анджелеса Кристин Краули также раскритиковала город и Басс, заявив в интервью Fox 11, что бюджет «был сокращен, и это повлияло на нашу способность предоставлять услуги». По ее словам, «мы все еще недоукомплектованы, нам не хватает ресурсов и финансирования», и добавила, что она не знала, что резервуар был закрыт до вторника. «Это вопрос для обсуждения, и мы собираемся изучить это, чтобы обеспечить наличие воды в случае необходимости», — сказала Краули в интервью 10 января.

Ньюсом опроверг сокращения бюджета на тушение пожаров. «Калифорния НЕ сокращала бюджет на борьбу с пожарами. Мы почти удвоили численность наших пожарных и создали крупнейшую в мире авиационную пожарную флотилию», — написал Ньюсом в сообщении в социальных сетях, анонсируя свой новый сайт с фактами о пожарах в Калифорнии.

Между тем, в меморандуме, направленном Краули Басс в декабре 2024 года, она указала, что сокращение гражданских должностей и сверхурочных в департаменте создает «беспрецедентные операционные сложности» и «серьезно ограничивает способность департамента готовиться, обучаться и реагировать на крупные чрезвычайные ситуации, включая лесные пожары».

Басс, подвергнутая критике за свое отсутствие в стране, когда вспыхнули пожары, неоднократно защищала свою поддержку пожарного департамента в течение недели, заявляя на пресс-конференции 9 января, что «влияние нашего бюджета действительно не отразилось на том, через что мы прошли за последние несколько дней».

TIME запросил комментарии у Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса и Департамента общественных работ.

Источник: Time