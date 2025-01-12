Почему состоятельные инвесторы проявляют оптимизм по отношению к биткоину в настоящее время

Когда цена биткоина (BTC) колеблется в диапазоне 90 000-95 000 долларов, опустившись более чем на 10% по сравнению с его историческим максимумом, достигнутым чуть менее четырех недель назад, нарастает контраст между трейдерами и долгосрочными инвесторами. Одни, полагающиеся на технический анализ, прогнозируют дальнейшее падение этой ведущей криптовалюты, другие уверены в продолжении бычьего тренда.

По словам Дэвида Симера, генерального директора компании Wave Digital Assets, которая предоставляет услуги по управлению активами в сфере криптовалют, такая ситуация наблюдается впервые за 14 лет владения биткоинами. «Трейдеры волнуются, нейтральны или настроены пессимистично, тогда как долгосрочные инвесторы остаются крайне оптимистичны», — отмечает Симер. Реклама

Симер выражает уверенность в том, что в этом году цена биткоина может достичь 200 000 долларов. Он также не исключает, что в течение своей жизни увидит стоимость одного биткоина на уровне 1 миллиона долларов, хотя это и не произойдет в ближайшие годы. Среди тех, кто разделяет его оптимизм, есть умные и хорошо осведомленные люди, которые ожидают значительных изменений в ближайшие полгода.

В числе событий, которые могут повлиять на криптовалютный рынок в ближайшее время, он выделяет крупные шаги в пользу криптовалют со стороны таких стран, как США, Россия, Сингапур, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Филиппины и некоторых европейских государств. Wave Digital Assets помогает проведению образовательных программ по криптовалютам для различных государственных органов США и других стран, и это направление бизнеса компании активно развивается.

По мнению Симера, эти шаги, в какой бы форме они ни произошли, могут положительно сказаться на частных секторах соответствующих стран. «В обществах, таких как Япония или Сингапур, доверие к решениям правительства высоко, в отличие от США, где его представители часто воспринимаются скептически», — поясняет он.

Одним из факторов, способствующих возросшему интересу к криптоиндустрии, стал успех спотовых биткоин-ETF в США, что побуждает финансовые учреждения по всему миру разрабатывать новые продукты, учитывая сокращение ликвидности из-за активов BlackRock. «Эти ETF в Америке буквально уничтожили все биткоин-ETP по всему миру», — говорит Симер, добавляя, что такие продукты, как мульти-токеновые фонды доходности, могут компенсировать потери.

Кроме того, вероятно появление стратегических резервов биткоина в разных странах. «Даже если США не создадут резерв, это могут сделать несколько других государств», — считает эксперт. В настоящее время Wave Digital Assets обсуждает создание резервов с семью штатами, включая Техас, Огайо и Вайоминг.

Что касается федерального правительства, то, по мнению Симера, вероятность создания национального резерва биткоинов чуть выше 50%, учитывая, что правительство уже обладает почти 19 миллиардами долларов в этой криптовалюте. «Это хорошее начало для резерва — главное, не продавать его,» — заключает он.

Источник: CoinDesk