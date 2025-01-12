Пожар в США разрушил особняк из сериала «Наследие», стоимостью 125 миллионов долларов.

Разрушение самого дорогого дома в Пасифик Палисейдс

Лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили самый дорогой дом в престижном районе Пасифик Палисейдс. Стоимость этого особняка составляла 125 миллионов долларов, как сообщает издание Daily Mail.

Собственность и аренда

Дом принадлежал 29-летнему владельцу компании Luminar Technologies Остиу Расселу. Особняк был выставлен на аренду за 450 тысяч долларов в месяц. Реклама

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В 2023 году этот дом был показан в четвертом сезоне популярного шоу HBO «Наследие». Он выступал в роли резиденции, в которой проживали вымышленные братья и сестры основного героя Роя Кендалла. Рассел стал владельцем дома в 2021 году, заплатив за него 83 миллиона долларов.

Последствия пожаров

Ранее стало известно, что по причине пожаров в Лос-Анджелесе внук Аллы Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков, сообщил о своем намерении покинуть город.

Источник: Aif