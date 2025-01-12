Первый взгляд на Acer Aspire Vero 16: ноутбук с корпусом из раковин устриц.

На выставке CES 2025 было представлено множество новых технологий, начиная от портативных игровых устройств и заканчивая электрическими скутерами. Главным же фаворитом выставки стала искусственный интеллект, использованный в новом Acer Aspire Vero 16. Этот ноутбук сочетает в себе экологические материалы: корпус выполнен из смеси переработанного пластика и инновационного материала на основе раковин устриц.

Acer утверждает, что сохранение углеродного нейтралитета на протяжении всего жизненного цикла Acer Aspire Vero 16 является одним из приоритетов компании. Ноутбук не только использует экологичные материалы, но и создан с возможностью легкой починки, что позволяет продлевать срок его службы. Реклама

Цена и доступность

Acer Aspire Vero 16 планируется выпустить в апреле в США по цене $799.99, а во втором квартале 2025 года он станет доступен в Европе по стартовой цене €1,199. Стоимость варьируется в зависимости от конфигурации.

В США этот ноутбук можно отнести к более доступным вариантам, однако в других регионах его цена значительно выше.

Дизайн

При первом взгляде на Acer Aspire Vero 16 становится очевидно, что он сделан из переработанных материалов, что видно по цвету и дизайну. Корпус имеет приятный мраморный зеленый оттенок, охватывающий все устройство включая трекпад. Помимо переработанного пластика, используется также материал на основе раковин устриц, что делает его углеродно нейтральным и полностью пригодным для вторичной переработки.

Однако при использовании ноутбука возникает ощущение дешевого пластика. Корпус кажется легким и хрупким, и без дополнительной защиты, такой как чехол или футляр, носить его в рюкзаке, безусловно, рискованно.

Несмотря на пластиковый корпус, Acer Aspire Vero 16 тяжелее, чем ожидалось. Он весит 1.8 кг, что немного выше среднего, но не слишком тяжело для переноски в рабочие поездки или ежедневной эксплуатации. Только стоит убедиться, что он должным образом защищен.

Acer Aspire Vero 16 толщиной менее 2 см, что не мешает ему иметь богатый набор портов. Их список включает два порта Thunderbolt, порт USB-A, порт HDMI 2.1 и аудиоразъем.

Дисплей Vero 16 оснащен ЖК-панелью с разрешением 1920×1200 пикселей. Это не OLED, но экран достаточно яркий и насыщенный. Он выглядит потрясающе, хотя разрешение могло бы быть и выше, однако за такую цену это более чем приемлемо.

Спецификации

Цена: $799.99

Процессор: До Intel Core Ultra 7 255H

Графика: Intel Arc Graphics

Оперативная память: 32GB LPDDR5X

Экран: ЖК, до 16 дюймов, 1920x1200p

Накопитель: До 2TB M.2

Порты: 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A, 1x аудиоразъем, 1x HDMI 2.1

Связь: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

Камера: 1440p QHD

Вес: 1.8 кг

Размеры: 259.4 x 247 x 12.4 x 19.6 мм

Батарея: 65Wh

Производительность

Acer Aspire Vero 16 оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255H и графикой Intel Arc, а также 32 ГБ ОЗУ. Это обеспечивает высокую производительность за свои деньги. Машина подходит для множества задач, связанных с продуктивностью и креативностью.

Этот процессор позволяет использовать множество функций искусственного интеллекта, включая Copilot+ для ускорения выполнения ежедневных задач. С расширением ролей ИИ на рынке ноутбуков это становится уже стандартом.

Батарея мощностью 65Wh обеспечивает ноутбуку приличное время автономной работы. По заявлениям Acer, она будет работать до 10.5 часов, что позволяет пройти через весь рабочий день на одном заряде.

Первое мнение

В целом, Acer Aspire Vero 16 демонстрирует отличную производительность за относительно невысокую цену. Дополнительным плюсом является экологичный корпус, изготовленный из 70% переработанных материалов, и его привлекательный внешний вид.

К недостаткам можно отнести ощущение дешевизны материалов, но на это легко закрыть глаза, учитывая все преимущества устройства. Немного разочаровывает, что в других регионах цена на этот ноутбук выше, чем в США, и хотелось бы, чтобы Acer пересмотрела региональную ценовую политику до выхода устройства в апреле.

Источник: TechRadar