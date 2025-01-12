Отрицательные ставки финансирования Ripple (XRP): грозит ли криптовалюте резкое падение?

Как современные потребительские привычки меняют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей преобразует сферу платежей по всему миру. От легких покупок в магазинах до моментальных трансграничных переводов — спрос на безопасные и беспроблемные платежные решения изменяет подходы бизнеса и финансовых учреждений к транзакциям. Но что это значит для будущего платежей, и как организациям быть в курсе изменений?

4 декабря 2024 года компания Finance Magnates совместно с @Visa Direct провела вебинар, посвященный обсуждению этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли предоставили практические инсайты о трендах, вызовах и возможностях в сфере глобальных платежей, оснастив участников инструментами, необходимыми в 2025 году. Реклама

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Источник: Financemagnates