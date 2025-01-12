Обзор Hori Fighting Stick Alpha: качественный аркадный джойстик с высокой ценой

Hori Fighting Stick Alpha: краткий обзор

Hori Fighting Stick Alpha — это превосходный выбор для тех, кто ищет новый игровой контроллер, но только в том случае, если у вас уже есть некоторый опыт использования подобных устройств и вы предпочитаете их стандартным геймпадам для файтингов. При цене в 200 долларов или 200 фунтов стерлингов, я не рекомендую его новичкам, которые только начинают осваивать борцовские стики, поскольку многие из лучших стиков стоят дешевле и предлагают отличный начальный опыт.

Однако Hori Fighting Stick Alpha все же заслуживает внимания. Он удивительно легкий для своих размеров, легко располагается на коленях и предоставляет достаточно места для удобного использования во время коротких онлайн-сессий. Реклама

Настройка и дизайн

Как и подобные устройства, такие как Nacon Daija, Hori Fighting Stick Alpha полностью настраиваемый. Его конструкция позволяет легко заменить компоненты Hori на альтернативы, если у вас есть такое желание. То же самое касается и лицевой панели, которую можно заменить на более яркую, если стандартный дизайн кажется скучным.

Комфорт и использование

Особенностью Alpha является использование расположения кнопок Noir, что может не подойти любителям более современного расположения Vewlix, где кнопки более компактны. Я обнаружил, что Noir хорошо подходит для игр с четырьмя кнопками, таких как Tekken 8, но для Street Fighter 6 я предпочел бы более равномерное расположение Vewlix.

Цена и доступность

Hori Fighting Stick Alpha стоит 200 долларов или 200 фунтов и находится в одной ценовой категории с Nacon Daija. Несмотря на это, новички могут обратить внимание на более доступные варианты, например, 8BitDo Arcade Stick, который предлагается по цене 119,99 долларов или 99 фунтов.

Характеристики

В Hori Fighting Stick Alpha сохранено высокое качество сборки, он полностью изготовлен из пластика и довольно легкий, что позволяет ему стабильно держаться на коленях без скольжения. Встроенные модули Hayabusa от Hori и дополнительные кнопки, включая для дома и управления обменом, помогут выключать гарнитуру через 3,5-мм разъем.

Производительность

Hori Fighting Stick Alpha демонстрирует отличную производительность во всех тестируемых файтингах. Модули Hayabusa обеспечивают минимальное время отклика кнопок, позволяя быстро и точно выполнять команды. Однако, для тех, кто не привык к подобным контроллерам, потребуется некоторое время на адаптацию к уникальному расположению кнопок Noir.

Итоги

Если вы хотите изменить стиковые модули или использовать интерфейс вашего личного дизайна, Hori Fighting Stick Alpha предоставляет возможность настройки. Однако, если вы предпочитаете игры с шестью кнопками, такие как Street Fighter 6, возможно, вам стоит поискать модель с расположением Vewlix.

В целом, это достойный соперник на рынке, но определенный тип расположения кнопок делает его более подходящим для опытных пользователей.

Источник: TechRadar