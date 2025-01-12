Обзор Bowers & Wilkins Pi6: отличный звук и стильный дизайн, но функций не хватает для победы над конкурентами

Обзор наушников Bowers & Wilkins Pi6

Краткий обзор

Наушники Bowers & Wilkins Pi6 являются более доступной альтернативой флагманской модели Pi8, запланированной на 2024 год. Несмотря на их меньшую цену по сравнению с Pi8, они остаются премиальными наушниками, так как многие конкуренты стоят почти в два раза дешевле и предлагают такие функции, как тестирование слуха и индивидуальный звуковой профиль. Bowers & Wilkins известна качественным звуком, и это подтвердилось в Pi6. Сразу при прослушивании вы почувствуете обширную сцену с детализированным звуком и умной системой активного шумоподавления, которая избавит вас от лишних шумов.

Качество звука

Если вас интересует звук, но вы не готовы к затратам на Pi8, Pi6 станут отличным выбором. Качественный звук поражает своим детальным исполнением, и наушники предлагают насыщенное звучание с хорошо сбалансированными низкими и средними частотами. Хотя высокие частоты, возможно, требуют немного больше яркости, в целом звук Pi6 не разочарует. Реклама

Проблемы с подключением

К сожалению, при соединении с устройствами Pi6 могут вызвать трудности. Этот процесс может оказаться затруднительным и продолжительным, из-за чего даже после подключения к нескольким устройствам булавки могут не всегда распознаваться приложением Bowers & Wilkins. Эти наушники не поддерживают создание пространственного аудио или индивидуального профиля слуха, а также отсутствуют некоторые стандартные функции, такие как функция «найти наушники».

Дизайн и комфорт

Наушники Pi6 легкие и обеспечивают комфорт при носке, благодаря чему они надежно сидят в ухе. Кейс для зарядки компактен и не доставляет дискомфорта при хранении, например, в кармане. Однако, несмотря на кажущееся качество, долговечность батареи может стать проблемой. Заявленное время работы составляет восемь часов, но на самом деле оно может быть меньше.

Цена и дата выхода

Наушники Bowers & Wilkins Pi6 вышли в сентябре 2024 года и стоят средний уровень $199 / £219 / AU$449. Они предлагают более доступный вариант по сравнению с Pi8, которая стоит значительно дороже.

Заключение

Хотя качество звука на наушниках Bowers & Wilkins Pi6 впечатляет, многочисленные проблемы с подключением и ограниченный набор функций делают их покупку спорным выбором. Для тех, кто стремится к лучшему качеству звука и может справиться с сложностями подключения, эти наушники могут быть интересным вариантом, однако, можно найти более выгодные предложения по звуку за меньшую цену, если поискать.

Источник: TechRadar