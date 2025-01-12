Обзор сумок Formaticum для хранения сыра

Я обожаю сыр и могу наслаждаться им в каждом приеме пищи, включая десерт, если считать чизкейк по-нью-йоркски за таковой. Не важно, рассыпчатый он, кремовый, острый или с интенсивным вкусом — мне нравятся все виды. Иногда моя страсть к сыру приводит к тому, что я возвращаюсь из магазина с полными пакетами сыра, который не успеваю съесть до его порчи. Ранее я оборачивал сыр в пластиковую пленку, считая, что это поможет сохранить его свежесть, но вскоре понял, что это лишь ускоряет появление плесени и придает сыру неприятный пластиковый привкус.

Лучшим решением для хранения сыра, которое также рекомендовано многими продавцами, является упаковочная бумага Formaticum. Бумага имеет перфорированный и вощеный слой для регулирования влажности сыра. Я уже многие годы отдаю предпочтение Formaticum, особенно их удобным пакетам для хранения сыра. Реклама

Упаковочные пакеты для сыра Formaticum, комплект из 15 штук

Почему я люблю упаковочные пакеты Formaticum

Они дольше сохраняют сыр свежим

В нашем руководстве о хранении сыра мы подчеркиваем, что чтобы сыр правильно зрел, ему нужно дышать и испарять влагу, но не пересыхать слишком быстро. Сыр выделяет влагу в процессе созревания, и использование пластиковой пленки приводит к ее накоплению и появлению нежелательной плесени.

Чтобы оптимально сохранить сыр, пакеты Formaticum создают подобие среды для его созревания. Перфорированный слой позволяет сыру дышать, а вощеный слой не дает ему пересохнуть. Мой опыт с использованием этих пакетов показывает, что я могу значительно дольше сохранять свежесть даже самых нежных сыров.

Они просты в использовании

Мне нравится, что пакет позволяет легко положить в него сыр и закрыть. На пакетах есть место для записи наименования сыра и даты упаковки, что для меня, как человека, заботящегося о порядке в холодильнике, является существенной деталью.

Они могут быть использованы повторно

Эти пакеты можно использовать для хранения одного и того же типа сыра несколько раз. В моем доме один пакет может служить для хранения сыра три-четыре цикла, прежде чем его нужно будет заменить.

Вопросы и ответы

Как подавать сыр?

В том же руководстве о хранении сыра даются советы о том, как правильно подавать и нарезать сыр для сервировки.

Сколько сыра вмещают упаковочные пакеты Formaticum?

Каждый пакет вмещает до половины фунта сыра.

Где производятся сырные пакеты Formaticum?

Упаковочные пакеты и бумага Formaticum производятся в Италии.

Источник: SeriousEats