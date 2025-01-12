Обзор сумок Formaticum для хранения сыра

Я обожаю сыр и могу наслаждаться им в каждом приеме пищи, включая десерт, если считать чизкейк по-нью-йоркски за таковой. Не важно, рассыпчатый он, кремовый, острый или с интенсивным вкусом — мне нравятся все виды. Иногда моя страсть к сыру приводит к тому, что я возвращаюсь из магазина с полными пакетами сыра, который не успеваю съесть до его порчи. Ранее я оборачивал сыр в пластиковую пленку, считая, что это поможет сохранить его свежесть, но вскоре понял, что это лишь ускоряет появление плесени и придает сыру неприятный пластиковый привкус.
Лучшим решением для хранения сыра, которое также рекомендовано многими продавцами, является упаковочная бумага Formaticum. Бумага имеет перфорированный и вощеный слой для регулирования влажности сыра. Я уже многие годы отдаю предпочтение Formaticum, особенно их удобным пакетам для хранения сыра.
Упаковочные пакеты для сыра Formaticum, комплект из 15 штук
Почему я люблю упаковочные пакеты Formaticum
Они дольше сохраняют сыр свежим
В нашем руководстве о хранении сыра мы подчеркиваем, что чтобы сыр правильно зрел, ему нужно дышать и испарять влагу, но не пересыхать слишком быстро. Сыр выделяет влагу в процессе созревания, и использование пластиковой пленки приводит к ее накоплению и появлению нежелательной плесени.
Чтобы оптимально сохранить сыр, пакеты Formaticum создают подобие среды для его созревания. Перфорированный слой позволяет сыру дышать, а вощеный слой не дает ему пересохнуть. Мой опыт с использованием этих пакетов показывает, что я могу значительно дольше сохранять свежесть даже самых нежных сыров.
Они просты в использовании
Мне нравится, что пакет позволяет легко положить в него сыр и закрыть. На пакетах есть место для записи наименования сыра и даты упаковки, что для меня, как человека, заботящегося о порядке в холодильнике, является существенной деталью.
Они могут быть использованы повторно
Эти пакеты можно использовать для хранения одного и того же типа сыра несколько раз. В моем доме один пакет может служить для хранения сыра три-четыре цикла, прежде чем его нужно будет заменить.
Вопросы и ответы
Как подавать сыр?
В том же руководстве о хранении сыра даются советы о том, как правильно подавать и нарезать сыр для сервировки.
Сколько сыра вмещают упаковочные пакеты Formaticum?
Каждый пакет вмещает до половины фунта сыра.
Где производятся сырные пакеты Formaticum?
Упаковочные пакеты и бумага Formaticum производятся в Италии.
Источник: SeriousEats