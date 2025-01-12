Обзор робота-пылесоса Yeedi M12 Ultra Plus

Yeedi M12 Ultra Plus: Обзор

Yeedi M12 Ultra Plus — это отличный робот-пылесос с впечатляющей мощностью очистки. Этот робот оснащён высокой силой всасывания — 11 800 Па, что делает его одним из самых мощных на рынке. Модель также эффективно выполняет влажную уборку благодаря выдвижной насадке, которая позволяет дотягиваться до краёв помещения. Надёжная система предотвращения столкновений и качественное картографирование обеспечивают тщательную уборку. Реклама

Несмотря на отличную работу, модель не выделяется чем-то кардинально новым. Ей не хватает некоторых дополнительных функций, которые предлагают другие премиальные модели, таких как поддержка голосовых ассистентов или использование как камеры безопасности. Многие пользователи сочтут эти функции ненужными.

Базовая станция является многофункциональной. Она отвечает за большинство процессов обслуживания, включает в себя наполнение резервуаров водой и стирку насадок для швабры. Но из-за этого она занимает много места.

Цена и доступность

Yeedi M12 Ultra Plus предлагается за $1,099, что сопоставимо с другими топовыми моделями. Стоит это денег, учитывая высокую производительность, мощность всасывания и возможность влажной уборки краёв.

Спецификации

Модель обладает следующими техническими характеристиками:

Максимальная сила всасывания: 11 800 Па

Размеры робота: 35.3 x 35.1 см

Высота робота: 9.9 см

Размеры док-станции: 40.9 x 49 x 48 см

Объем пылесборника робота: 0.27 л

Объем пылесборника базы: 3.4 л

Объем резервуара для воды: 4 л чистой, 3.5 л грязной

Уровень шума: 54 дБ

Дизайн

Yeedi M12 Ultra Plus выделяется разумными дизайнерскими решениями. Например, у него есть противозапутывающая щетка и две вращающиеся насадки для влажной уборки, одна из которых выдвигается для очистки краёв полов. Также обе насадки можно приподнять для уборки на ковре.

Эта модель использует 3D сенсоры для улучшенной навигации и картографирования. Док-станция, хоть и громоздкая, предлагает полное обслуживание робота.

Производительность

Робот прекрасно справляется как с пылесосным режимом, так и с режимом влажной уборки. Он способен эффективно собирать различные виды мусора благодаря высокой силе всасывания. Влажная уборка также впечатляет, особенно на максимальном уровне подачи воды. Выдвижная насадка позволяет достигать краёв помещения.

Размер батареи позволяет устройству работать до 290 минут, что является хорошим показателем по сравнению с другими моделями.

Приложение

Приложение для управления устройством простое в использовании и не перегружено дополнительными функциями. Нет возможности подключения к голосовому ассистенту, но присутствуют все необходимые настройки для управления очисткой.

Карта, создаваемая в процессе работы, демонстрирует, как робот делит пространство на комнаты и участки. Это позволяет точнее планировать уборку.

Итог

Yeedi M12 Ultra Plus — достойный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный робот-пылесос с возможностью влажной уборки и обширной функциональностью базовой станции.

Источник: TechRadar