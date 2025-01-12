Научная основа нового гаджета для ухода за кожей от L’Oréal

Лас-Вегас невероятно сухой. Засушливый зимний воздух заставил меня на третий день CES 2025 проснуться с кровотечением из носа, обветренными губами и шелушащимися ногами. И это несмотря на то, что я пользовалась эссенцией из ферментированных бобов, кремом для глаз, увлажняющим кремом и маской для губ. Глядя на своё отражение в зеркале отеля, я задумалась, делают ли эти продукты то, что должны, и не стоит ли попробовать что-то другое.

Именно поэтому я была так рада попробовать Cell BioPrint от L’Oréal. Реклама

Для всех, у кого возникают проблемы с кожей, Cell BioPrint кажется идеальным устройством. Этот мини-лабораторный набор анализирует образец кожи, чтобы предоставить отчёт о её текущем состоянии. Он также оценивает кожу по таким параметрам, как уровень жирности, наличие морщин, функция барьера кожи, размер пор и неоднородный тон. Исходя из белков в вашей коже, вы узнаете, подвержены ли вы этим проблемам в будущем, даже если сейчас они вас не беспокоят. Тест также определяет, насколько вы восприимчивы к ретинолу, популярному ингредиенту для ухода за кожей, который вызывает массу вопросов в интернете.

В моем случае использование Cell BioPrint оказалось очень простым. В основном потому, что мне не нужно было ничего делать. Хотя L’Oréal планирует сделать Cell BioPrint домашним устройством, вначале он будет предназначен для использования в магазинах, дерматологических кабинетах и клиниках. Профессионал будет проводить тест для обеспечения точности. Сотрудник L’Oréal взял образец кожи с обеих щёк с помощью специального стикера. Я наблюдала, как он растворил его в буферной жидкости, поместил полученный раствор в картридж и загрузил в машину. Также были произведены сканирование моих щёк и лба специальной палочкой, после чего я ответила на два вопроса о моем возрасте и демографических данных.

Через несколько минут я получила результаты. Кажется, я делаю что-то правильно, потому что мой отчёт показал, что биологический и хронологический возраст кожи совпадают. Однако в отчёте также говорилось, что хотя в настоящий момент функция барьера кожи в порядке, в будущем у меня могут возникнуть проблемы с этим. Меня также не должны беспокоить размеры пор — ни сейчас, ни в будущем, и моя кожа хорошо реагирует на ретинол, то есть вряд ли он вызовет раздражение.

Были и другие интересные моменты, на которых я не буду подробно останавливаться, но, изучив результаты, я лучше понимаю, на чём нужно сосредоточиться. Например, стоит продолжать использовать увлажнители с керамидами, уделять внимание защите от солнца, добавить витамин С для улучшения тона кожи и ретинол. Я также знаю, что можно исключить из ухода, например, не покупать средства для сужения пор.

Большинство из этого не стало для меня сюрпризом. Мои результаты совпадают с теми проблемами, на которые я обычно обращаю внимание в своей рутине ухода за кожей. Например, у меня никогда не возникало чувствительности при использовании ретинола, как у других людей.

Конечно, такие персонализированные рекомендации полезны только в той мере, в которой они подкреплены надёжной наукой. Ведь многие компании обещают золотые горы, но не всегда объясняют, почему им стоит доверять. Без сертификации (которая обычно не требуется в области ухода за кожей и красоты) пользователям самим приходится решать, можно ли доверять той или иной информации.

С учётом этого я попросила L’Oréal подробнее объяснить научную основу их технологии, и Гив Балуч, вице-президент глобального технологического инкубатора L’Oréal, охотно разъяснил.

По словам Балуча, 800 биологов компании работали над определением белков в клетках кожи, которые могут указывать на риски определённых кожных состояний. Проблема заключается в том, что в организме вырабатывается огромное количество белков. Найти из тысяч те немногие, которые дают полезные инсайты для ухода за кожей, — это как искать иголки в стоге сена. Исследователям L’Oréal пришлось изучить всё это и найти соответствующие биомаркеры.

Эта ветвь исследований называется протеомикой — изучением того, как белки выражены в организме. «Мы понимаем, что каждый день наши клетки производят белки. В зависимости от нашего образа жизни, географического положения и генов, они будут производить их больше или меньше. Это меняется с течением времени, и привычки могут на это влиять», — говорит Балуч.

L’Oréal протестировала 4000 человек в течение 10 лет в США, Европе, Южной Америке и Азии и обнаружила пять белков, связанных со здоровьем кожи, включая два, отвечающих за то, насколько кожа реагирует на ретинол. В настоящее время Cell BioPrint может анализировать только реакцию на ретинол, но в будущем планируется добавить другие ингредиенты, такие как ниацинамид и гиалуроновая кислота.

Скептически можно рассматривать такое устройство как псевдонаучный способ продать больше продукции тем, кто уже склонен тратить деньги. Но Балуч утверждает, что Cell BioPrint не предназначен для стимулирования покупок.

«В некотором смысле, он призван предотвращать ненужные покупки», — говорит он. «Конечно, нам хотелось бы продать больше продуктов, но не за счёт чрезмерного потребления. Это не полезно для кожи. Всё о том, чтобы помогать людям находить правильные продукты на основе научных данных».

Балуч имеет право. На рынке средств по уходу за кожей сегодня полно дезинформации и инфлюенсеров, продвигающих дорогостоящие 10-ступенчатые ритуалы, которые могут более повредить, чем помочь. Я осознаю это, но всё равно иногда поддаюсь влиянию. (Меня ещё мучает целая бутылка улиточного муцина, которая, как утверждали инфлюенсеры, исправит все мои проблемы, но вместо этого вызвала сыпь.) Даже сейчас я знаю, что буду поддаваться влиянию снова. Однако теперь я могу выбирать ретиноловый крем или сыворотку с витамином С — вещи, которые, скорее всего, действительно помогут, — вместо того чтобы тратить деньги впустую.

Источник: TheVerge