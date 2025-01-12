НАТО планирует создать спутниковый интернет на случай чрезвычайных ситуаций.

Проект HEIST: Защита подводных кабелей

NATO разрабатывает спутниковую резервную систему для глобальных интернет-коммуникаций, чтобы устранить уязвимости, выявленные недавними инцидентами с подводными кабелями. Проект получил название HEIST (гибридная космическо-субмаринная архитектура для обеспечения информационной безопасности телекоммуникаций) и стал реакцией на инцидент в феврале 2024 года, когда грузовой корабль Rubymar в результате обстрела выпустил якорь по дну Красного моря, перерезав три волоконно-оптических кабеля. Реклама

Согласно отчету IEEE Spectrum, эти кабели обеспечивали примерно четверть всего интернет-трафика между Европой и Азией, так что вынужденный перенос данных подчеркнул хрупкость мировой интернет-инфраструктуры.

Готовность к испытаниям более чем 95% межконтинентального интернет-трафика полагается на подводные волоконно-оптические кабели, длиной более 1,2 миллиона километров, которые проложены по морскому дну, оставаясь уязвимыми к случайным повреждениям и диверсиям. Инцидент с Rubymar был непреднамеренным, но западные официальные лица располагают свидетельствами о намеренных актах саботажа подводных кабелей государственными актерами, такими как Россия и Китай. NATO уже объявило планы по предотвращению подобных случаев в будущем с использованием подводных дронов.

Цель HEIST заключается в том, чтобы такие угрозы не могли повлиять на критические интернет-коммуникации, даже если волоконные линии повреждены. Проект нацелен на две ключевые задачи: быстрое обнаружение повреждений кабелей и точное их локализованное определение, а также расширение возможностей для перенаправления данных через альтернативные каналы, включая спутники. Основное внимание будет уделено направлению данных высокой приоритетности на спутники, что поможет снизить зависимость от уязвимых подводных кабелей.

Проект начнет тестирование в 2025 году в Технологическом институте Блекинге в Швеции. Исследователи из нескольких стран, включая США, Швецию, Исландию и Швейцарию, будут работать над созданием более быстрых систем обнаружения повреждений, способных точно локализовать их до одного метра.

Кроме того, команда будет исследовать спутниковые резервные системы с использованием лазерной оптики с высоким пропускным потенциалом, которые могут передавать гораздо больше данных, чем текущие радиосистемы спутниковой связи. Хотя пропускная способность спутников ограничена по сравнению с оптоволокном, команда намерена расширить пропускную способность благодаря технологиям, подобным инфракрасным лазерам, которые уже используются на спутниках Starlink.

НАТО стремится создать разнообразную и устойчивую сеть, обеспечивающую защиту глобальных коммуникаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

Источник: TechRadar