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Надежды на продолжение Sleeping Dogs рухнули после последних новостей

12.01.2025
Надежды на продолжение Sleeping Dogs рухнули после последних новостей Надежды на продолжение Sleeping Dogs рухнули после последних новостей

Любые оставшиеся надежды на продолжение Sleeping Dogs 2 были уничтожены после новостей, которые заставляют поклонников опасаться, что франшиза действительно умерла. Актёр и режиссёр Донни Йен подтвердил изданию Polygon то, чего многие боялись: голливудская адаптация Sleeping Dogs отменена.

Поклонники надеялись на появление Sleeping Dogs 2 после выхода фильма

Выпущенная в 2012 году, игра Sleeping Dogs получила положительный рейтинг 83 из 100 на Metacritic для версии на PS3. Игра обзавелась культовым статусом и продалась миллионными тиражами, но, в конечном итоге, была признана коммерческим провалом издателем Square Enix. Разработчик игры, United Front Games, закрылся, а планируемый сиквел был отменён.

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Тем не менее, некоторые фанаты всё еще надеялись, что фильм вернёт интерес к игре и вдохнёт новую жизнь в несостоявшийся сиквел. Теперь эта последняя надежда разрушена, и IP считается умершим.

«Я провёл много времени и проделал кучу работы с этими продюсерами, и даже вложил часть собственных денег, чтобы получить черновики и некоторые права», — рассказал Йен изданию Polygon. «Я ждал годы. Годы. И очень хотел этого. У меня в голове множество идей, но, к сожалению… Вы знаете, как всё в Голливуде бывает, правда?»

Это действительно прискорбно.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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