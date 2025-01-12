Надежды на продолжение Sleeping Dogs рухнули после последних новостей

Любые оставшиеся надежды на продолжение Sleeping Dogs 2 были уничтожены после новостей, которые заставляют поклонников опасаться, что франшиза действительно умерла. Актёр и режиссёр Донни Йен подтвердил изданию Polygon то, чего многие боялись: голливудская адаптация Sleeping Dogs отменена.

Поклонники надеялись на появление Sleeping Dogs 2 после выхода фильма

Выпущенная в 2012 году, игра Sleeping Dogs получила положительный рейтинг 83 из 100 на Metacritic для версии на PS3. Игра обзавелась культовым статусом и продалась миллионными тиражами, но, в конечном итоге, была признана коммерческим провалом издателем Square Enix. Разработчик игры, United Front Games, закрылся, а планируемый сиквел был отменён. Реклама

Тем не менее, некоторые фанаты всё еще надеялись, что фильм вернёт интерес к игре и вдохнёт новую жизнь в несостоявшийся сиквел. Теперь эта последняя надежда разрушена, и IP считается умершим.

«Я провёл много времени и проделал кучу работы с этими продюсерами, и даже вложил часть собственных денег, чтобы получить черновики и некоторые права», — рассказал Йен изданию Polygon. «Я ждал годы. Годы. И очень хотел этого. У меня в голове множество идей, но, к сожалению… Вы знаете, как всё в Голливуде бывает, правда?»

Это действительно прискорбно.