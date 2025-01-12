Может ли это быть первый NAS от Lenovo? Концепт с двумя USB-C и Ethernet портом появился.

Lenovo представила макет устройства для хранения данных с ИИ размером 3.5 дюйма

Не анонс продукта, а демонстрация концепции

Наличие красного кольца на одном из портов может указывать на принадлежность к линейке ThinkStorage

Lenovo на выставке CES представила концептуальное устройство под названием «AI Storage», которое потенциально может стать первым хранилищем NAS (сетевое хранилище) с поддержкой искусственного интеллекта от компании. Реклама

Внешний вид прототипа минималистичен, имеет компактный дизайн с вентиляционными решетками с правой стороны, что обеспечивает охлаждение — будь то активное или пассивное.

Макет размером 3.5 дюйма может быть чем-то большим, чем обычный NAS: возможно, он будет работать также как портативный SSD, или выполнять совершенно новую функцию, объединяя хранение данных и ИИ.

Умное будущее для хранения данных?

Концепция предполагает наличие стандартного Ethernet-порта RJ45, сопровождаемого двумя индикаторными светодиодами. Они могут обозначать активность подключения или связь с брендом ThinkStorage от Lenovo.

Видимый USB-C порт обещает высокоскоростную передачу данных с использованием протоколов USB 3.2 или Thunderbolt. Еще один USB-C порт, отмеченный красным кольцом, вероятно, предназначен для подачи питания.

Необходимо отметить, что многие концептуальные устройства остаются в стадии концептов и так и не доходят до потребителей. Как будет развиваться это устройство, станет ли оно полноценным NAS или мультифункциональным решением для хранения данных, пока неизвестно.

Источник: TechRadar