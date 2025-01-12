Михаил Ефремов может обратиться с просьбой посетить похороны Евгении Добровольской

Актер Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, может запросить разрешение на кратковременный отпуск для участия в похоронах своей бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом рассказал правозащитник и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Мельников отметил, что в колонии предусмотрены краткосрочные отпуска, которые могут предоставляться для участия в таких мероприятиях. Он подчеркнул, что Ефремов уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны в исправительном учреждении, следовательно, у него есть возможность подать заявление на посещение похорон. Однако, остается вопрос, удовлетворят ли его просьбу. Реклама

По мнению правозащитника, вероятность того, что Ефремова отпустят на похороны, невелика, поскольку это может стать причиной очередного скандала для ФСИН. Мельников добавил, что, хоть Добровольская и была женой Ефремова, их брак распался давно, и это обстоятельство может стать основанием для отказа.

Защита актера предпочла не комментировать данный вопрос. Михаил Ефремов был вторым мужем Евгении Добровольской, их брак длился с 1990 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Николай.

Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет. По предварительным данным, причиной её смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания. Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище 14 января.

Источник: Aif