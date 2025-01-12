Швейцарская народная партия требует отставки министра обороны
Швейцарская народная партия (UDC) высказала недовольство деятельностью министра обороны Виолы Амхерд, требуя ее отставки за ошибки в политике безопасности.
Причины критики:
- В заявлении партии отмечается, что страна утратила способность обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность. Партия связывает это с политическими заблуждениями и неверным подбором сотрудников.
- Обвинения в том, что Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола вместо модернизации армии.
Сближение с НАТО:
- Амхерд также обвиняют в сближении Швейцарии с НАТО, что, по мнению партии, привело к вовлечению страны в международные конфликты.
Нейтралитет под вопросом:
- Главе Министерства обороны также вменяют отклонение от традиционной политики нейтралитета, что вызывает обеспокоенность партии.
В конце декабря стало известно, что Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по вопросу Украины и в данный момент сосредотачивается на подготовке к мирным переговорам.
Источник: Aif