Швейцарская народная партия требует отставки министра обороны

Швейцарская народная партия (UDC) высказала недовольство деятельностью министра обороны Виолы Амхерд, требуя ее отставки за ошибки в политике безопасности.

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В заявлении партии отмечается, что страна утратила способность обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность. Партия связывает это с политическими заблуждениями и неверным подбором сотрудников.

Обвинения в том, что Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола вместо модернизации армии.

Сближение с НАТО:

Амхерд также обвиняют в сближении Швейцарии с НАТО, что, по мнению партии, привело к вовлечению страны в международные конфликты.

Нейтралитет под вопросом:

Главе Министерства обороны также вменяют отклонение от традиционной политики нейтралитета, что вызывает обеспокоенность партии.

В конце декабря стало известно, что Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по вопросу Украины и в данный момент сосредотачивается на подготовке к мирным переговорам.

Источник: Aif