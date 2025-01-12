Международная организация художников осудила изъятие фотографий Салли Манн в Техасе.

Организация Artists at Risk Connection (ARC) выразила протест против изъятия фотографий Салли Манн, представленных в выставке «Дневники дома» в Форт-Уэрте, штат Техас, назвав это «наглым актом цензуры» со стороны властей Техаса.

«Этот наглый акт цензуры не только подрывает свободу творчества, но и устанавливает опасный прецедент для культурного сектора в Соединенных Штатах», — заявила исполнительный директор ARC Жюли Требо. Реклама

Целевая аудитория произведений Салли Манн, известного художника, который глубоко исследует темы семьи и идентичности, становится жертвой тревожной тенденции запугивания и моральной паники, направленных на подавление вызовов обществу, особенно тех, что исходят от женщин, ЛГБТКИА+ и маргинализированных художников.

Фотографии Салли Манн были конфискованы из Музея современного искусства в Форт-Уэрте после того, как репортер из Dallas Express обвинил музей в «пропаганде детской порнографии». Произведения Манн являются частью выставки «Дневники дома», которая, по данным сайта музея, включает работы женщин и небинарных художников, исследующих многослойные концепции семьи, сообщества и дома.

Судья округа Таррант Тим О’Хейр заявил, что «на выставке представлены изображения, которые, в лучшем случае, грубо непристойны. Они должны быть немедленно сняты и расследованы правоохранительными органами на предмет возможных уголовных нарушений. Дети должны быть защищены, а приличие — восторжествовать».

Фотографии Манн, такие как «Капли на мороженом», «Совершенный помидор», «Мокрая кровать», «Еще один крекер» и «Цереус», были удалены из экспозиции.

ARC утверждает, что изъятие этих фотографий подрывает свободу творчества и назвало это запугиванием художника и его работы. Организация заявила, что применение моральной паники и юридических действий против художника и музея является частью глобального отступления от демократических норм и свободы искусства.

«Важно предотвратить такой эффект домино, чтобы запугивание и самоцензура не распространились на культурный сектор в США. ARC призывает политиков, культурных лидеров, СМИ и общественность осудить это вредоносное действие и защищать право художников и учреждений на представление работ, затрагивающих сложные темы и провоцирующих значимый диалог», — заключила Жюли Требо.

Источник: PetaPixel