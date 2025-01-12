Маленькие ножки, бионические руки и автодоставщики: шесть удивительных новинок роботов на CES 2025.

Рынок роботов-пылесосов: инновации и удивительные решения

В последние годы я внимательно следил за развитием рынка роботов-пылесосов. Хотя современные модели уже впечатляют своей эффективностью, редко появляются новости, которые могут по-настоящему удивить. Тем не менее, на выставке CES 2025 я был впечатлен необычными новинками. Реклама

Бионические руки

Компания Roborock представила на выставке три новые модели роботов-пылесосов, среди которых особое внимание привлек Saros Z70 с механической рукой. Эта рамифицированная рука может оставаться скрытой под крышкой устройства и появляется по необходимости, чтобы выполнять поручения владельца. Пока основная функция этой руки заключается в уборке – она может собирать разбросанные вещи, такие как носки, и складывать их в нужное место, чтобы повысить эффективность уборки.

Многофункциональные роботы

Современные пылесосы не только моют и пылесосят, но и выполняют другие задачи. Например, SwitchBot предложила решение, которое позволяет роботу доставлять вещи, удерживать планшет для видеозвонка или даже доставлять еду. Платформа FusionPlatform позволяет украсить робота различными аксессуарами, такими как вентилятор, очиститель воздуха и камера безопасности.

Роботы с ножками

Одной из главных проблем роботов-пылесосов всегда были лестницы и бордюры. Новая модель Dreame X50 Ultra Complete имеет маленькие ножки, которые помогают ей преодолевать небольшие преграды. Хотя она пока не может подниматься по лестницам, она успешно преодолевает пороги высотой до 6 см.

Навигационные модули

Большинство современных роботов-пылесосов оснащены навигационными модулями, которые помогают определять окружающее пространство. Roborock предложил инновацию в виде выдвигаемого модуля на модели Saros 10R. Когда робот встречает препятствие, требующее снижения высоты, модуль убирается, позволяя устройству добраться в труднодоступные места.

Танцующие пылесосы

Компания Narwal представила робота Flow, который применяет уникальную технику для уборки ковров. Он сначала движется вперед и очищает участок, а затем двигается назад, имитируя движения танца. Это позволяет глубже проникать в ворс и собирать пыль с больших глубин.

Роботы с исключительной зрительной способностью

Новые роботы становятся все умнее, обучаясь правильно идентифицировать объекты и адекватно реагировать на них. Eureka J15 Max Ultra выделяется тем, что может «видеть» даже прозрачные жидкости. Обновленная система IntelliView AI 2.0 распознает проливы жидкостей с помощью инфракрасного и FHD-датчиков и использует эти данные для обработки изображения.

Эти инновации показывают, насколько захватывающе развивается рынок роботов-пылесосов и какие уникальные функции они могут предложить в ближайшем будущем.

Источник: TechRadar