Семья из четырех человек вернулась в Россию из Сирии при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Накануне возвращения Реклама Отец, бабушка и две дочери, возрастом 10 и 5 лет, прибыли на борту самолета Министерства обороны РФ и совершили посадку в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Участие детского омбудсмена По словам Львовой-Беловой, семья обратилась в офис омбудсмена с просьбой о возвращении в Россию. После обращения сотрудники аппарата активно занялись решением вопроса и поддерживали постоянный контакт с семьей. Будущие планы семьи После прибытия в Россию, семья планирует перебраться в Санкт-Петербург, где их ждут родственники. Контекст и предыстория Ранее сообщалось о возвращении в Россию из Сирии нескольких семей с детьми, включая одну семью, где мать была с новорожденным ребенком. Завершающая информация Напомним, что в декабре 2024 года Мария Львова-Белова заявила, что подготовлены документы для возвращения 130 детей из Сирии в Россию. Это подчеркивает активную работу аппарата детского омбудсмена по возвращению российских граждан из зон конфликтов.