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Львова-Белова: из Сирии в Россию прибыла очередная семья с детьми

12.01.2025
Львова-Белова: из Сирии в Россию прибыла очередная семья с детьми Львова-Белова: из Сирии в Россию прибыла очередная семья с детьми

Семья из четырех человек вернулась в Россию из Сирии при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

  1. Накануне возвращения

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    • Отец, бабушка и две дочери, возрастом 10 и 5 лет, прибыли на борту самолета Министерства обороны РФ и совершили посадку в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

  2. Участие детского омбудсмена

    • По словам Львовой-Беловой, семья обратилась в офис омбудсмена с просьбой о возвращении в Россию. После обращения сотрудники аппарата активно занялись решением вопроса и поддерживали постоянный контакт с семьей.

  3. Будущие планы семьи

    • После прибытия в Россию, семья планирует перебраться в Санкт-Петербург, где их ждут родственники.

  4. Контекст и предыстория

    • Ранее сообщалось о возвращении в Россию из Сирии нескольких семей с детьми, включая одну семью, где мать была с новорожденным ребенком.

  5. Завершающая информация

    • Напомним, что в декабре 2024 года Мария Львова-Белова заявила, что подготовлены документы для возвращения 130 детей из Сирии в Россию. Это подчеркивает активную работу аппарата детского омбудсмена по возвращению российских граждан из зон конфликтов.
ПульсХаб
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