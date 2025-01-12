Лепс и Басков стали самыми популярными артистами для выступлений на корпоративах

Эти исполнители, по словам продюсера Сергея Дворцова, занимают лидирующие позиции среди приглашенных звезд.

Они также востребованы для выступлений на различных праздничных мероприятиях.

В последние месяцы стали более популярными:

Сергей Лазарев

Лариса Долина

Продюсер отметил, что их стали приглашать заметно чаще, чем полгода назад.