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Лепс и Басков стали самыми популярными артистами для выступлений на корпоративах

12.01.2025
Лепс и Басков стали самыми популярными артистами для выступлений на корпоративах Лепс и Басков стали самыми популярными артистами для выступлений на корпоративах

Топ самых популярных артистов для корпоративов

  1. Возглавляющие список:

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    • Григорий Лепс
    • Николай Басков
    • Анна Асти

    Эти исполнители, по словам продюсера Сергея Дворцова, занимают лидирующие позиции среди приглашенных звезд.

  2. Часто приглашаемые артисты:

    • Анни Лорак
    • Дима Билан

    Они также востребованы для выступлений на различных праздничных мероприятиях.

  3. В последние месяцы стали более популярными:

    • Сергей Лазарев
    • Лариса Долина

    Продюсер отметил, что их стали приглашать заметно чаще, чем полгода назад.

Ранее продюсер Андрей Маликов рассказал о многомиллионных гонорарах Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», и отметил высокий спрос на его выступления.

Источник: Aif

ПульсХаб
Опубликовано
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