Лепс и Басков стали самыми популярными артистами для выступлений на корпоративах

Топ самых популярных артистов для корпоративов
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Возглавляющие список:
- Григорий Лепс
- Николай Басков
- Анна Асти
Эти исполнители, по словам продюсера Сергея Дворцова, занимают лидирующие позиции среди приглашенных звезд.
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Часто приглашаемые артисты:
- Анни Лорак
- Дима Билан
Они также востребованы для выступлений на различных праздничных мероприятиях.
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В последние месяцы стали более популярными:
- Сергей Лазарев
- Лариса Долина
Продюсер отметил, что их стали приглашать заметно чаще, чем полгода назад.
Ранее продюсер Андрей Маликов рассказал о многомиллионных гонорарах Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», и отметил высокий спрос на его выступления.
Источник: Aif