Кто такие контент-менеджеры и как им стать?

Погружение в мир контент-менеджмента

Как автор, исследующий мир управления контентом, я задалась рядом вопросов, которые, возможно, волнуют и вас: Чем же на самом деле занимается контент-менеджер? В чем отличие от контент-райтера? И, самое главное, может ли это стать моей следующей карьерной ступенью?

После нескольких недель изучения этой роли, анализа описаний должностей, рассмотрения инсайдов индустрии и общения с профессионалами, я взглянула на контент-менеджмент по-новому. Реклама

Контент-менеджмент — стратегия и творчество

Оказалось, что контент-менеджмент гораздо более стратегичен, чем я ожидала. Эта роль объединяет креативные навыки, которые у нас, писателей, уже имеются, с бизнес-акумом, управлением проектами и лидерскими качествами.

В этом руководстве я расскажу о том, что узнала о роли контент-менеджера, включая его ежедневные обязанности, ключевые навыки, которые необходимо развивать, и его место в широком контент-ландшафте.

Будь вы писателем, размышляющим о переходе в эту сферу, или новичком в области контент-менеджмента, это руководство станет для вас дорожной картой на пути к успеху в этой роли.

Что делает контент-менеджер?

Контент-менеджер управляет разработкой, распределением и стратегическими усилиями по созданию сообщений для информирования и удовлетвотворения аудитории. Эта роль обычно требует знания программного обеспечения для цифрового маркетинга, инструментов и методов с акцентом на содержание и SEO, а также навыков управления людьми и проектами.

Контент-менеджеры — это архитекторы контент-стратегии бренда. Они не просто пишут; они определяют, что сказать, как это сделать и когда это сделать, оставаясь при этом верными голосу бренда. Их цель — создавать контент, который не просто существует, а достигает аудитории и побуждает к действию.

Но это только одна часть работы. Контент-менеджер также должен выполнять различные обязанности: вести проекты, координировать команды в области маркетинга, дизайна и даже продуктов, а также делать так, чтобы каждый элемент контента соответствовал общей картине. Это похоже на дирижирование очень креативным оркестром.

Повседневные задачи контент-менеджера

Роль контент-менеджера может сильно различаться в зависимости от структуры компании. В стартапе контент-менеджер может выполнять обязанности целого отдела маркетинга, начиная от стратегии и заканчивая выполнением. В крупной компании его работа может быть специализированной: управление контентом для одной команды или проекта.

Контент-менеджеры для достижения своих целей должны совмещать креативность с стратегическим управлением. Например, они составляют редакционный календарь, планируют темы контента, анализируют отчетные данные, управляют аккаунтами в социальных сетях или даже пишут длинные редакционные статьи.

Основные обязанности контент-менеджера

Аудит существующего контента на веб-сайте компании на соответствие голосу бренда, актуальность и оптимизацию.

Исследование конкурентов для выявления пробелов в контенте и ключевых словах, которых нет у вашей компании.

Создание новой контент-стратегии, которая поможет компании достичь целей по трафику.

Поддержание консистентной идентичности бренда через профили компании в социальных сетях.

Разработка долговременного и краткосрочного календаря публикаций контента и медийного анализа.

Написание нового контента или управление командой фрилансеров и писателей для его создания.

Мониторинг эффективности контента с помощью онлайн-инструментов.

Необходимые навыки для контент-менеджера

Контент-менеджеры — это не просто создатели — они рассказчики с стратегическим подходом. Каждый элемент контента, который они создают или курируют, отражает бренд компании и напрямую обращается к её аудитории. Их работа не заканчивается написанием текста блога; это рассказ историй, которые строят доверие, вовлекают читателей и приносят результаты.

Основные навыки включают в себя:

SEO-копирайтинг и блоггинг. Контент-менеджерам нужно больше, чем просто навыки письма, — они должны иметь глубокое понимание SEO и брендинга. Анализ данных. Контент-менеджерам важно понимать, какие истории рассказывают данные и как они переводятся в эффективность контента. Базовое кодирование. Хотя не требуется быть специалистом, знание базовых навыков HTML и CSS может быть полезным. Знание системы управления контентом (CMS). CMS является центральным элементом работы контент-менеджера. Маркетинговые инструменты. Владение несколькими инструментами для улучшения контента, такими как программы проверки грамматики и инструменты для создания дизайна, обязательно. Стратегическое планирование. Контент-менеджер должен стратегически подходить к доставке сообщений с учётом их структуры и времени. Управление временем и организационные навыки. Контент-менеджер управляет различными календарями контента и обязанностями. Лидерство. Успешный контент-менеджер должен обладать лидерскими качествами, чтобы успешно управлять проектами и вдохновлять команды.

Контент-менеджмент сегодня — это не только создание контента, это постоянная эволюция с учётом потребностей бизнеса и ожиданий аудитории. Если вы готовы приступить к этой роли, сосредоточьтесь на развитии навыков, которые имеют наибольшее значение: гибкость, стратегическое мышление, владение данными и навыки коммуникации.

Источник: HubSpot