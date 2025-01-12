Криптовалютная лихорадка на Уолл-стрит приводит к удвоению объёмов внебиржевой торговли в 2024 году.

Как современные потребительские привычки трансформируют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей активно изменяет сферу платежей по всему миру. От плавных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов, спрос на безопасные и безпрепятственные решения меняет подходы, которые используют компании и финансовые учреждения для проведения транзакций. Встает вопрос: что это значит для будущего платежей и как организациям успевать за этими изменениями?

Изучение вызовов и возможностей

4 декабря 2024 года компания Finance Magnates в сотрудничестве с @Visa Direct провела вебинар, посвященный изучению актуальных вопросов в этой области. Эксперты отрасли представили практические инсайты относительно трендов, вызовов и возможностей в сфере глобальных платежей, предоставляя участникам необходимые инструменты для подготовки к 2025 году. Реклама

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Источник: Financemagnates