Копылов из России одержал победу над американцем Кёртисом нокаутом на турнире UFC в США.

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кёртисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в Лас-Вегасе, США.

Поединок закончился в третьем раунде, когда Копылов одолел своего соперника техническим нокаутом. Оба бойца выступают в средней весовой категории. Реклама

Для 32-летнего Копылова эта победа стала четырнадцатой в карьере, при трех поражениях. Кёртис, которому 37 лет, потерпел в этом бою свое двенадцатое поражение, имея при этом на счету 31 победу.

Ранее UFC признал россиянина Ислама Махачева автором лучшего сабмишена года. Этот приём Махачев успешно применил в поединке против Дастина Порье в июне 2024 года.

Источник: Aif