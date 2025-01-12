Коды It Girl (Январь 2025)

Последнее обновление: 11 января 2025 года: Проверены новые коды It Girl!

Ищете дополнительные алмазы или новые косметические предметы в It Girl? На этой странице собраны все доступные для активации коды, которые можно использовать в Roblox-моде, чтобы сразу получить их. Реклама

Актуальные коды для It Girl (январь 2025 года)

Ниже представлена актуальная подборка работающих кодов It Girl на январь 2025 года:

ITGIRLWINTER — Награды

— Награды thank you diamonds — Алмазы

— Алмазы ITGIRL — 250х Алмазов

— 250х Алмазов PH4NT0MM4X — Бесплатный предмет: Маска

— Бесплатный предмет: Маска TAVERSIA — Версет из роз

— Версет из роз MADDYAFK — 200х Алмазов

— 200х Алмазов RUPAULSD0LL — Серебряная корона

Как активировать коды It Girl

Чтобы активировать коды It Girl, запустите игру и выполните следующие шаги:

Обратите внимание на значки в левой части экрана. Там вы увидите два значка над счетчиком алмазов. Нажмите на значок шестеренки, чтобы открыть вкладку настроек. Вверху вкладки вы найдете строку для ввода кодов. Введите ваш код в это поле, следя за правильным регистровым оформлением и орфографией. Нажмите кнопку Активировать. Вы увидите сообщение о успешной активации кода в нижней части экрана.

Почему мой код It Girl не работает?

Если код не работает, возможно, возникла одна из двух ситуаций. Первая — код введен неправильно. Убедитесь, что вы ввели код точно так же, как он представлен в разделе с активными кодами выше. Вы даже можете скопировать и вставить код прямо из статьи в игру Roblox для точности.

Вторая возможность — код истек или вы уже его использовали. Если код уже применен, вы получите сообщение о том, что код уже активирован. Если вы ввели код, и система его не признала, это, вероятно, значит, что он больше не доступен.

Как получить больше кодов It Girl

Если вы хотите сами найти коды It Girl, то самый простой способ сделать это — воспользоваться официальным сервером Discord игры. Войдя на него, можно проверять канал announcements для получения новых кодов или общаться с сообществом, чтобы узнать о недавних обновлениях.

Что такое It Girl в Roblox?

It Girl — это игра про моду, где игрокам предоставляется тема, и они должны создать уникальный образ в примерочной. От изменения прически и одежды до выбора макияжа и аксессуаров — у вас есть полная свобода комбинировать элементы гардероба для создания стильного дизайна перед модельным показом для других игроков. Если созданный вами образ будет высоко оценен, вы получите очки опыта, позволяющие вам повышать уровни и приближаться к званию «главная It Girl».

Источник: IGN