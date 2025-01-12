Коды для World of Stands (январь 2025 года)

Последнее обновление 11 января 2025: Проверены новые коды для World of Stands!

Ищете возможность получить бесплатные ресурсы в World of Stands? Мы собрали все доступные активные коды в игре Roblox, вдохновлённой Jojo, чтобы вы могли получить дополнительные Арроу и Рока. Реклама

Актуальные коды для World of Stands (январь 2025)

Ниже представлен список действующих кодов для World of Stands, которые можно использовать на январь 2025 года:

Winter24 — Награды

— Награды Festive — Награды

— Награды WhiteSnake — Награды

Истёкшие коды для World of Stands

Ниже представлен список истёкших кодов для World of Stands, которые больше нельзя использовать на январь 2025 года:

262K

ARENA

EMERALD

SPOOKY2024

ILLUSION

251K

Как активировать коды World of Stands

Чтобы активировать коды для World of Stands, откройте игру в Roblox и следуйте следующим шагам:

В нижнем правом углу экрана найдите иконку меню настроек. Нажмите на неё, чтобы открыть меню с различными вкладками. В правом нижнем углу этого меню найдите вкладку настройки / коды. Кликнув по ней, откроется поле для ввода кодов. Введите свой код точно, соблюдая регистр и орфографию. Нажмите «Активировать», чтобы использовать выбранный код.

Почему мой код для World of Stands не работает?

Если ваш код для World of Stands не работает, это может быть по двум причинам. Первая – вы ввели код неправильно. Убедитесь, что вы ввели код точно так, как он указан в разделе «Актуальные коды» выше. Вы можете скопировать и вставить коды прямо из статьи в Roblox, чтобы быть уверенным в правильности ввода.

Вторая причина может быть в том, что код истёк или вы уже его использовали. Если вы его уже использовали, в поле появится сообщение, напоминающее, что введённый код уже активирован. Если при вводе выводится сообщение, что код истёк или недействителен, это означает, что его больше нельзя использовать.

Как получить больше кодов для World of Stands

Если вы хотите получить больше кодов для World of Stands, вы всегда можете стать участником официального Discord-сервера игры. Каждый раз, когда появляется новый код, разработчики публикуют его в канале announcements, чтобы вы могли быть в курсе всех новых доступных кодов.

Что такое World of Stands в Roblox?

Вдохновлённая популярной мангой и аниме «Jojo’s Bizarre Adventure», World of Stands — это приключенческий бой в открытом мире, где игроки путешествуют по большим картам, побеждая врагов, улучшают свои уникальные стенды и становятся непревзойдёнными воинами. По ходу игры они могут сражаться с другими игроками в PVP-режиме, выполнять квесты, получать новые скины и находить секреты.