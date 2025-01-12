Коды для King Legacy (Январь 2025)

Последнее обновление 11 января 2025 года: Проверка новых кодов для King Legacy!

Хотите получить бесплатные драгоценные камни и опыт в King Legacy? Вам повезло. Эти коды предоставят вам множество бонусов в King Legacy: от железных ключей до возврата статов. Реклама

Действующие коды King Legacy (январь 2025)

Ниже представлены все активные и действующие коды для King Legacy, которые можно использовать для получения бесплатных наград в январе 2025 года:

PvPArenaFun — Бесплатный возврат статов

— Бесплатный возврат статов KioruV2PowerUp — 2x EXP на 15 минут

— 2x EXP на 15 минут EpicAdventure — Бесплатный возврат статов

— Бесплатный возврат статов RainbowDragon — 100 драгоценных камней (работает только при наличии старого цвета радужного дракона)

— 100 драгоценных камней (работает только при наличии старого цвета радужного дракона) DragonColorRefund — 10 драгоценных камней

— 10 драгоценных камней PlayKingLegacyFor5Gems — 5 драгоценных камней

— 5 драгоценных камней 2MFAV — Бесплатный возврат статов

— Бесплатный возврат статов FREESTATSRESET — Бесплатный возврат статов

— Бесплатный возврат статов WELCOMETOKINGLEGACY — 2x EXP на 30 минут

Истекшие коды King Legacy

Следующие коды для King Legacy истекли и больше недоступны для использования с января 2025 года:

ThirdSeaAdventures

DragonColorsUnlocked

PassiveMaster

TelekinesisFruitPower

InfernoKingAwaits

Update7Releases

Halloween2024

OWERMETEOR

Как активировать коды King Legacy

Чтобы активировать коды King Legacy, следуйте инструкции ниже после запуска Roblox Experience:

На экране рядом с полосой здоровья найдите значок меню и нажмите на него. Появится ряд иконок над полосой здоровья. Нажмите на значок корзины, чтобы открыть вкладку магазина. Прокрутите страничку магазина вниз, пока не увидите поле ввода кода. Введите ваш код и нажмите «Redeem», чтобы добавить награды на свой аккаунт.

Почему мой код для King Legacy не работает?

Если ваш код King Legacy не работает, возможно, он был введен неверно. Убедитесь, что вы ввели код в точности так, как он указан в разделе активных кодов. Вы также можете скопировать и вставить коды прямо из этой статьи в Roblox, чтобы гарантировать корректность.

Другая возможная причина — код истек или уже был вами использован. Если код уже использован, появится сообщение, напоминая об этом. Если код истек, он будет отображаться как недействительный.

Как получить больше кодов для King Legacy

Чтобы получить больше кодов для King Legacy, вам стоит вступить на официальный Discord-сервер игры. Там вы найдете канал Коды, где разработчики публикуют новые коды по мере их выхода.

Что такое King Legacy в Roblox?

Основанная на One Piece, игра King Legacy представляет собой пиратское RPG с открытым миром, где игроки исследуют большой океан в поисках противников и снаряжения. На пути они могут находить и собирать дьявольские фрукты, которые дают новые, мощные способности, помогающие стать легендой семи морей.

Источник: IGN